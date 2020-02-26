Gökhan İnler: "Turu geçmek istiyoruz"

26.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:10

Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Sporting CP karşısında turu geçmek istediklerini belirterek, "Bu sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başakşehir'in deneyimli oyuncusu Gökhan İnler, Florya'da yer alan Sarı Restoran'ın açılışına katıldı. Deneyimli oyuncu burada basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Açılışına katıldığı mekanın çok güzel olduğunu söyleyen İnler, herkesi burada yemek yemeye davet etti. 35 yaşındaki futbolcu, kendisinin de böyle bir yatırımda bulunup bulunmayacağına ilişkin ise şimdilik restoran yatırımı düşünmediğini belirtti.

"MAÇ MAÇ GİTMEMİZ GEREKİYOR"

Yarın oynanacak olan Sporting maçını değerlendiren Gökhan İnler, "Avrupa Ligi'nde önemli bir maça çıkacağız. 180 dakikada turu geçmek için mücadele ediyoruz. İlk maçı kaybettik. Ama yarınki karşılaşmayı taraftarın desteğiyle kazanarak tur atlamak istiyoruz" dedi.

Başakşehir'in ligdeki konumuyla ilgili de konuşan İnler, "4-5 senedir zirveye oynayan bir takımız. Demek ki Başakşehir ve başkanımız iyi bir iş yapmış. Okan hoca için de büyük bir takımı almak kolay değildi ama gayet iyi bir iş başardı. Şu anda lideriz. Dediğim gibi geçen sene de liderdik ama son hafta kaçırdık şampiyonluğu. Bu bizim için tecrübe oldu. Bu sene lig daha da zor. 7 takım şampiyonluk yarışı içinde. Maçtan maça odaklanmak zorundayız, ben buna bakıyorum. Çok ileriye bakmaya gerek yok çünkü bugün bir şey söylüyoruz ama yarın olmuyor. Maç maç gitmek daha iyi" açıklamasını yaptı.

Abdullah Avcı'nın ardından Okan Buruk'un takımın başına geldiğinin hatırlatılması üzerine İnler, "2 hoca da çok genç isimler, iyi çalışıyorlar. Her ikisinin de birbirinden farklılıkları tabii ki var. Ama tabii ki karşılaşmalar kazanıldıkça bu işler iyi oluyor. Hocaların yanı sıra futbolcular ve yönetim de çok önemli. Biz hocamızla ve yönetimimizle beraber iyi bir takımız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Kaynak: İHA