Gökhan Güney'den ünlü isimlere sert eleştiri

Arabesk müziği yorumculardan Gökhan Güney, katıldığı bir radyo programında Serdar Ortaç, Hülya Avşar ve Gülben Ergen'in yorumculuğu ile ilgili, "Onlar şarkıcı değil" dedi. Kariyeri boyunca 52 film ve 34 albüme imza atan bu yıl müzik kariyerinin 40'ıncı yılına giren Arabesk müziğinin tanınan yorumcusu Gökhan Güney, CRI TURK'te konuk olduğu Michael Kuyucu'nun programında müzik dünyasında gündem oluşturacak açıklamalarda bulundu. Gökhan Güney, Arabesk müziğinin 90'lı yıllarla beraber popun gerisine itilmeye çalışıldığını söyledi ve arabesk müziğin hala revaçta olduğunu, pop şarkıların geçici olduğunu ama üretilen Arabesk şarkıların yıllara meydan okuduğunu belirtti. Müslüm Gürses'in hayatta olduğu dönemlerde çok yıpratıldığını söyleyen Güney, Gürses'in daha uzun yaşabileceğini de iddia etti. Gökhan Güney, Serdar Ortaç, Hülya Avşar ve Gülben Ergen'in yorumculuğu ile de ilgili ilginç bir iddiada bulunarak "Onlar şarkıcı değil" dedi.

"ARABESK ŞARKILAR 100 SENE SONRA OLACAK AMA O POP ŞARKILAR OLMAYACAK" Gökhan Güney, son yıllarda üretilen pop müziğin hiç kalıcı olmadığını söylerken, üretilen Arabesk şarkıların daha uzun ömürlü ve kalıcı olduğuna vurgu yaptı. Güney şöyle devam etti: "Pop müzik çıktıktan sonra bence değişim diye bir şey olmadı. Bir hevesle gençliği o tarafa çektiler. Gençlik sonra baktı ki bir şey vermiyor pop müzik, ondan da vazgeçti. Şimdi büyük şehirlerde mesela bakıyorsunuz entel tarzı gençlik var. Bunlar rock müzik dinliyor, işte bilmem ne müzik dinliyor. Şimdi bunları görüp de Anadolu'da görüp de heveslenen gençler çok fakat o bir tarz, bu rap gibi bir şey, rap şarkı söylemek değil ki anlatıyor. Şiir gibi, yani şiir nasıl adam Ahmet Selçuk İlkan çıkıyor şiir albümü yapıyorsa bu da rap yapıyor anlatıyor. Gerçek anlamda müzik dinlemek istiyorsan, melodi dinlemek istiyorsan türküler, Türk sanat müziği, arabesk dinleyeceksin. Yoksa bir şey anlatmaz, bir şey vermez. Bana hiçbir şey vermiyor mesela o pop dediğimiz müzik. Ama müthiş beğendiğim isimlerde var.Ancak genel anlamda baktığımızda hiçbir şey yok. Sırf alt yapı var 'dıstap dıstap' üstünde böyle bir şey koyuyorlar, melodi yok, bir şey yok. Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver', 'Hor Görme Garibi' ve 'Hatasız Kul Olmaz gibi', bizim seslendirdiğimiz 'Melek Yüzlüm', 'Hasret Rüzgarları', İbrahim Tatlıses'in okuduğu 'Mutlu Ol Yeter'ler inanın 50 sene sonra bu şarkılar yine dinlenecek. 'Dönülmez Akşamın Ufkundayım' gibi. Münir Nurettin Selçuk Allah rahmet eylesin 100 sene sonra da yine şarkısı okunacak ama o pop şarkılar olmayacak".

"MÜSLÜM GÜRSES'İ ÇOK HIRPALADILAR" Gökhan Güney, Müslüm Gürses'in daha uzun yaşayabileceğini iddia ederken, eşi Muhterem Nur'a göndermede bulunarak onun çok yıpratıldığını söyledi. Müslüm Gürses'i erken kaybettik diyen Güney, "Bunun sebebi de bir insan 365 gün çalışmaz. Biter, ben şimdi mesela gidiyorum bir işe diyelim 1 ay çalıştım diyorum kardeşim ben dinleneceğim kendime geleceğim. Onun için yani ben Müslüm'ü tanıdığımdan beri hep çalıştı, hep çalıştı ama. Bazen sazlarıyla konuşuyordum. 'Ya diyordum ki bıkmış gibi şarkı söylüyor abi' dediler nasıl bıkmasın ya adam. Aynı şarkılar düşünebiliyor musun? Her gün önüne bir yemek koyuyorlar onu yiyorsun. İnsan demez mi yeter ya? Onun için Müslüm'ün bir de rahatsızlıkları vardı. Onu daha önceden tedavi etselerdi yaşardı. Çok yordular onu. Mesela biz çalışırken bazen erken inmek isterdi sahneden, kızarlardı. Hanımı kızardı Muhterem hanım veya gazinonun sahibi "Aman" derdi. "Hemen inme çünkü bunun fanatikleri çok fena". Çok baş ağrısı çekerdi. Allah rahmet eylesin yani" şeklinde konuştu.

"BUGÜN POPÇULAR ARABESKTEN EKMEK KAZANIYOR" Gökhan Güney, günümüzde yapılan pop müziğin hala Arabesk müzikten beslendiğini söylerken, pop müzik yorumcularının müziklerinde Arabesk müziğini kullandıklarını belirtti. Güney şöyle devam etti: "Yemin billah ediyorum şu an yapılan müziklerin hepsi arabesk müzik, şarkıların hepsi arabesk. Nedir? İşte çalınış şekli farklıdır, yani sen buradan gidersin ben buradan giderim ama ileride buluşuyoruz. Yapılan iş aynı iş, bütün yapılan şarkılar arabesk şarkılar. Dinlensin, bu işi bilen insanlar dinlesin enstrüman olarak farklıdır sadece, yani enstrümanları farklı koyuyorlar. Bugün Demet Akalın İbrahim'in şarkılarını okuyor bütün albümlerinde,'Türkan'ı yaptılar mesela. 'Türkan' arabesk bir şarkı yani melodiler arabesk. Bugün eğer popçu olarak bu piyasada ekmek kazanıyorlarsa hepsi arabeskten kazanıyor".

"ONLAR ŞARKICI DEĞİLLER" Serdar Ortaç, Hülya Avşar, Gülben Ergen konusunda açıklama yapan Güney, "Bir röportajımda söylemiştim, tekrar söyleyebilirim. Bu bir gerçek, ben iddiaya girerim Serdar Ortaç gelsin çıplak sesle bir şarkı okusun. Sessiz, müziksiz burada okusun o şarkıya, o duyguyu veremez. Şarkı okumak o kadar basit değil. Yani mesela bu çok büyük paralar kazanan arkadaşlarımı da Hülya Avşar'ı ben çok severim gerçekten ama şarkıcı değil yani. Gurbet Kervanı'na ilk şarkıcı olarak bizimle geldi uçakta dediler ki ne yapacak? Kimler yok ama turneyi anlatayım Neşe Karaböcek, ben, Emrah, Hülya Avşar, Mustafa Topaloğlu, Vahdet Vural, Ümit Besen, Hülya Süer, Necla Nazır. Böyle bir kadroyu düşün Hülya'ya dediler ki "ne okuyacaksın?", "Mavi Mavi'yi biliyorum" dedi. Filmden ötürü, bir de Türk Sanat Müziği Necdet Tokatlıoğlu'nun bir şarkısı vardı onu okuyacaktı. Yani iki tane şarkı. "Peki ne olacak" dediler o zaman 3'er dakikadan altı dakika yapar. Hadi şöyledir böyledir 10 dakika de. Dediler ki, "Ahmet Selçuk İlkan sunucu Ahmet halktan soru alır Hülya Hanım'a sorar Hülya cevaplar". Böyle bir şey işte bir şarkıyı okur ara verirler 10 dakika sorular sorulur bir şarkı daha final yapar bilmem ne yarım saat toparlar gider. Böyle başladılar şimdi, bunun gibi Gülben Ergen de öyle Gülben de sinemacı. Ama bunlar korkunç paralar kazanıyorlar.Hülya Avşar belki kendini yetiştirmiştir bilmiyorum jüri olarak çıkıp şarkı yarışmasında jürilik yaptı . Bu detone oldu diyor bilmem ne diyor. Serdar Ortaç besteyi güzel yapıyor o ayrı bir konu. Bir sürü besteci var, ille de şarkı okumalı diye bir şey yok, adam besteci olmuş ama şarkı okuması yetersiz. Yorumcu değil ben yine söylüyorum yorumcu değil, beste yapıyor böyle tutturmuş gidiyor tabi yani arkasına 10 tane kız koyuyor bilmem ne yapıyor falan sahnede bir şekilde paketliyor kendisini" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA