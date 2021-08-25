Gökhan Gönül kimdir? Gökhan Gönül kaç yaşında, nereli? Gökhan Gönül biyografisi!

Kardeşinin ortaya çıkmasıyla hayatı merak edilen Gökhan Gönül kimdir? araştırılmakta. Peki, Samsun doğumlu, Türk milli futbolcu. Savunmanın sağında görev yapan Gökhan Gönül kimdir? Gökhan Gönül kaç yaşında, nereli? Gökhan Gönül mesleği nedir? Gökhan Gönül hayatı ve biyografisi nedir?

2 yaşında annesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılan Can Gönül, iş başvurusu sırasında kimlik bilgilerine göz atarken Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül'ün öz abisi olduğunu öğrendi. Gönül kardeşlerin amcası iddiaları doğrularken, yıldız futbolcunun kardeşi için "Aile olarak sahip çıkar, ne gerekiyorsa yaparız" dediği kaydedilmişti. Peki, Gökhan Gönül kimdir? Gökhan Gönül kaç yaşında, nereli? Gökhan Gönül mesleği nedir? Gökhan Gönül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?

Gökhan Gönül 7 Ocak 1985 Bafra, Samsun doğumlu, Türk milli futbolcu. Savunmanın sağında görev yapmaktadır.

2006 yılında Gençlerbirliği Oftaş'ta oynarken Galatasaray, Gönül'ü 19 yaşında iken istemiş, fakat İlhan Cavcav'ın Gökhan için 2.5 milyon Euro gibi Galatasaray tarafından çok fazla bulunan bir miktar istemesi transferi gerçekleştirmemiştir ve Gökhan bir sene daha Gençlerbirliği Oftaş'ta forma giymiştir. 2007 yılında Fenerbahçe'ye 6 yıl için 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur.

Milli formayla ilk maçına 17 Kasım 2007'de Norveç'e karşı çıkmış ve ilk maçında bir de asist yapmıştır. Maç sonrasında duygularını "Sadece ufak bir heyecanım vardı. Onu da topla ilk buluşmamda üzerimden attım. Kendime güvenim vardı." diyerek ifade etmiştir.

Gönül'ün Euro 2008 öncesi sakatlanıp turnuvayı kaçırması ise kendisi ve hem de Türkiye için büyük bir şanssızlık oldu. Gökhan, 2007-2008 sezonu sonlarında Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda sahaya sakat olarak çıktığı için ağrıları nüksetmiş ve tedavisi Euro 2008'e yetişemeyerek Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştır. Gökhan Gönül Türkiye Milli Takımı forması altında ilk golünü 29 Mart 2011 tarihinde Türkiye'nin Avrupa elemelerindeki Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta atmıştır.

Fenerbahçeyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2016 yılında bitti ve tekrar kontrat imzalamadı.Bunun üzerine Beşiktaş transferler girişimlerine başlayıp başarılı oyuncuyla 3 yıllık kontrat imzaladı.

ÖZEL YAŞAMI

1985 doğumlu olan Gökhan Gönül, 2021 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

2006 yılında Hatice Gönül ile evlendi. Çiftin, 'Baran' (d.2011) ve 'Kuzey' (d.2014) adlarında iki erkek çocuğu bulunuyor.

Gökhan Gönül 1.74 metre boyunda, 73 kilo ve oğlak burcudur.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @gokhangonul, Twitter'da @_gokhangonul kullanıcı adıyla yer almaktadır.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR

1999-2002 - Bursa Yolspor

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2007-2016 - Fenerbahçe

2016-2020 - Beşiktaş

2020-2021 - Fenerbahçe

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