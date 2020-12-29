Gökhan Doğanay kimdir? Gökhan Doğanay hayatı ve biyografisi! Gökhan Doğanay kaç yaşında, nereli?
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Gökhan Doğanay kimdir? Gökhan Doğanay hayatı ve biyografisi! Gökhan Doğanay kaç yaşında, nereli?

29.12.2020 08:06 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:10
Gökhan Doğanay kimdir? Gökhan Doğanay hayatı ve biyografisi! Gökhan Doğanay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gökhan Doğanay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gökhan Doğanay hakkında merak edilenler. Gökhan Doğanay hayatı ve biyografisi. Gökhan Doğanay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Doğanay merak konusu oldu. İşte Gökhan Doğanay hakkında merak edilen Gökhan Doğanay kimdir, Gökhan Doğanay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN DOĞANAY KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Gökhan Doğanay İstanbul Gaziosmanpaşa doğumludur. Ailesi müzisyen olan Doğanay Dersim'in büyük ozanlarından olan Hüseyin Doğanay'ın torunudur. Canın Sağolsun adlı ilk albümü ile müzik piyasasındaki yerini alan sanatçı albüm öncesinde de ciddi bir kitleye sahip olmuş besteci kimliği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Gökhan Doğanay aslen Tunceli Dersim'lidir. Usta Ses Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay'ın ise kuzenidir.

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