KULU, KONYA (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi sonucu birçok kuş türünü ev sahipliği yapan Gökgöl buz tuttu. Tuz Gölü'nü de besleyen ve 1996 yılında SİT alanı ilan edilen Gökgöl'ün donmasıyla kuşlarda bölgeyi terk etti.

Kulu'nun Kozanlı Mahallesinde bulunan 50 hektarlık bir alan sahip ve sığ bir göl olma özelliği taşıyan Gökgöl, hava sıcaklığının 17 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tuttu. Samsam Gölü'nden çıkan drenaj kanalı ve yeraltı sularıyla beslenen Gökgölün bulunduğu alan, 1996 yılında SİT alanı ilan edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 8'inci Bölge Müdürlüğü 2021 yılında yaptığı su kuşu sayımlarında gölde sakarmeke, Macar ördeği, çamurcun, yeşilbaş, karabatak, küçük batağan ve bahri türü kuşların olduğu gözlemlendi. Binlerce kuşa ev sahipliği yapan ve Tuz Gözülü'nü besleyen Gökgölun donmasıyla, kuşlarda terk etti.

Bölge halkından Metin Öztürk, gölün donduğunu belirterek, "Gölümüz şu an soğuk havalardan dolayı dondu. Umarım yazın kuraklık ve su eksikliği olmaz. Hayvanlarımızın ve tarım arazilerin sulanması için daha çok su olur. Geçen sene kuraklık vardı. Su çok fazla çekilmişti. Oksijen yetersizliğinden dolayı balık ölümleri de oldu. Bu yıl inşallah olmaz. Gölümüzde dondu, tam kartpostallık bir manzara oluştu." dedi.