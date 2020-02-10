: Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

10.02.2020 21:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:53

Fenerbahçeli eski yönetici Murat Aşık ile evli olan işletmeci Gökçen Paprika, ünlü şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğünde tercih ettiği cesur elbise ile adından söz ettirdi. Son dönemde işletmecilik yapan Paprika, kalçasını açıkta bırakan kıyafetiyle düğüne damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZLARI

Survivor yarışmasının eski bölümlerinden tanıdığımız Gökçen Paprika ve Murat Aşık'la geçtiğimiz aylarda dünya evine girmişti.

Gökçen Paprika ve eşi sık sık mutluluklarını sosyal medyada paylaşıyor.

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