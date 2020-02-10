Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Fenerbahçeli eski yönetici Murat Aşık ile işletmeci Gökçen Paprika, Merve Özbey-Kenan Koçak çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Gökçen Paprika, giydiği elbiseyle düğünün en dikkat çeken ismi oldu.
Fenerbahçeli eski yönetici Murat Aşık ile evli olan işletmeci Gökçen Paprika, ünlü şarkıcı Merve Özbey ve Kenan Koçak'ın düğünde tercih ettiği cesur elbise ile adından söz ettirdi. Son dönemde işletmecilik yapan Paprika, kalçasını açıkta bırakan kıyafetiyle düğüne damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZLARI
Survivor yarışmasının eski bölümlerinden tanıdığımız Gökçen Paprika ve Murat Aşık'la geçtiğimiz aylarda dünya evine girmişti.
Gökçen Paprika ve eşi sık sık mutluluklarını sosyal medyada paylaşıyor.
Haber Videosu: Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
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BU KADIN BİGOLİVE UYGULAMASINDA ÇIKIYOR, ORASINI BURASINI AÇIYOR GÖRDÜM. TANIMADIĞI ADAMLARLA KÜFÜRLÜ KONUŞUYOR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu ne böyle kara kuru, anoreksiya olmuş kemik torbası gibi . . Zafiyet geçirip hastanelik olacak . . ((Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır