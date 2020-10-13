Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi

13.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:00
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi

Melih Gökçek, CHP'li ismin iddialarına yanıt verirken kendisi hakkında "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen Bülent Arınç'a "Parsel parsel lafını Bülent yedi" diyerek göndermede bulundu. Gökçek'in çıkışıyla yeniden alevlenen "Parsel" tartışmasına Arınç'ın cevabı merak konusu oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerine yönelik ağır eleştirilerde bulunup "İBB Başkanı, AK Parti'nin bitirdiği işlerin açılışını yapmaktan, Ankara Belediye Başkanı borç aramaktan, İzmir Belediye Başkanı hendekteki PKK'lılara selam gönderip, destek verenleri işe almaktan, başka ne yaptı? Ortada sadece Kılıçdaroğlu'nun açtığı 100 liralık bir musluk var" paylaşımı yaptı.

CHP KANADINDAN YANIT GECİKMEDİ

AK Partili Muş'un bu çıkışına muhalefet kanadından yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Torun yaptığı paylaşımda "FETÖ'ye parsel parsel arsa satan, milletin malını yandaşına peşkeş çeken belediye başkanlarına alışık olan Sayın Muş'un bu siyasi ruh halini anlayışla karşılıyoruz. Kusura bakmayın bizde bunları yapacak belediye başkanı yoktur" ifadelerini kullandı.

Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi

TARTIŞMAYA GÖKÇEK DE DAHİL OLDU

Bu çıkış sonrası gözler AK Partili Muş'a çevrilmişken tartışmaya Ankara eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek dahil oldu. CHP'li Torun'un sözlerine yanıt veren Gökçek, "Seyit bey, parsel parsel lafını Bülent yedi.(tweetinin altına videosunu ekledim) Ama Mansur'un parsel parsel satışları gazetelere düştü. Hadi bi zahmet bak. Kıvırmadan cevap bekliyorum" diye yazdı.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Abdülhamit Gül Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Ercan Kesal Türkan Şoray
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Metin Oktay Mustafa Cengiz Manuel Fernandes
Daha Fazla Kız Alkol İzmir Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 13:00:38. #1.15#
title