Gökçebey 'De Kaymakam ve Muhtarlar Bir Araya Geldi

Zonguldak'ın Gökçebey Ilçesi'nde İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ile Köy ve Mahalle Muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Rahmi Albuz ve Fevzi Adıbay, Özel İdare Müdürlüğü personelinin de katılımıyla Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt açılış konuşmasını yaptı. Kaymakam Karakurt; "Bugün burada köy ve mahalle muhtarlarımızın hizmet alanları içerisinde ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yapılan yardımların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda emeği geçen İl genel meclisi üyelerine ve Özel İdare personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Gökçebey ilçesinde yapılan ve 2019 yılı çalışma programı hakkında İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu tarafından bilgilendirme yapıldı. Turpçu; "2005 yılında çıkan KÖYDES köylerimiz alt yapılarını destekleme projesi kapsamında su kaynağı olup ancak bu zamana kadar suyu götürülemeyen köyümüz yoktur. Su kaynağı ve sistemi olup çalışmasında aksaklık olan tesislerde gerekli çalışmalar devam etmektedir. İlçemiz de bu yıl içinde KÖYDES ve İl Özel idaresi destekli 7.65km sıcak asfalt uygulaması yapılmıştır. Köy içi yollara 14000 metrekare kilitli parke döşemesi tamamlandı. Standardı düşük stabilize yolların iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Her köyümüze sosyal tesis yapımında yardımcı olunmuştur. Üç köyümüzde isale hat yenileme ENH hat işi devam etmektedir. Tüm Köylerimizin daha sağlıklı su içmesi için klorlama cihazı takılmıştır. Köylerimizde çöplerimizin bertarafı için çöp konteynırı dağıtımı tamamlanmıştır" diyerek muhtarlara açıklamalarda bulundu.

Soru ve cevap şekilli süren toplantı yemek ikramının ardından sona erdi. - ZONGULDAK