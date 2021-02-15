Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

15.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:51
Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde yoğun kar yağışının ardından poyraz fırtınasının etkisini sürdürmesi nedeniyle Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde yoğun kar yağışının ardından poyraz fırtınasının etkisini sürdürmesi nedeniyle Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, kar ve fırtına nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya 2 gün boyunca feribot seferi gerçekleştiremedi. Yapılan açıklamada, yarın da Gökçeada- Kabatepe hattındaki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise yarın Bozcaada'dan saat 08.00'de, Geyikli'den ise saat 18.00'de sefer yapılacak. Gün içerisindeki diğer tüm planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.

Öte yandan fırtına nedeniyle Güney Marmara'da da yarın Erdek, Balıklı, Marmara, Ekinlik ve Avşa Adası hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:00:25. #1.15#
title