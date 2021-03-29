Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

Diğer seferlerin ise olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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