Gökçeada sit alanındaki Masi Otel'e yeniden yıkım yolu göründü

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde kentsel sit alanına inşa edildiği gerekçesiyle açılan davada, 2015 yılında yıkım kararı verilen, ancak Koruma Kurulu sit etkileşim geçiş sahasında olduğunu açıklayınca karar iptal edilen 43 odalı Masi Otel 'in yıkımının önü bir kez daha açıldı. Sit alanının hatalı ölçüldüğü iddiasıyla 2017 yılında açtıkları davayı kazanan Gökçeada Gönüllüleri Derneği ve Bademli Köyü Muhtarlığı'nın yıkım talebinin reddedildiği Koruma Kurulu kararı, Çanakkale İdare Mahkemesi'nce iptal edildi.

?Gökçeada ilçesi eski Bademli köyünde 2000 yılında 14 odalı olarak inşa edilen 5 katlı Masi Otel'e, 2010 yılında 29 odalı ek bina yapıldı. Otelin ek binasına 3 yıl sonra ruhsat alındı. Gökçeada Gönüllüleri Derneği ile Bademli Köyü Muhtarlığı, otelin kentsel sit alanında inşa edildiği gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı. Sonuçlanan davada, Danıştay 14. Dairesi, otelin sit alanında kaldığını onadı. Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu da 2015 yılında otel için yıkım kararı aldı. Koruma Kurulu, 90 gün içinde Gökçeada Belediyesi'nden otelin yıkılmasını istedi. Ancak otel yıkılmadığı gibi işletilmeye de devam edildi.

"Mühürleme yapılmasına rağmen, mühürler kırılıyor ve içerisinde özel davetler veriliyor. Daha sonra kazanmış olduğumuz bir dava ile taşınmaz için yıkım kararı aldırıyoruz. Bu yıkım kararı Gökçeada Belediyesi tarafından uygulanmıyor. İhale açılacak deniyor, ihale açılmıyor. Taşınmaz sahipleri tarafından açılan dava ile yıkım kararı iptal ettiriliyor. Biz son dönemde taşınmazın sit sınırları içerisinde olduğunu yeniden mahkeme kararıyla kesinleştirmiş olduk. Koruma Kurulu'ndan yeniden yıkım talebinde bulunduk. Ancak Koruma Kurulu bu talebimizi reddetti. Bu talebin reddine ilişkin açmış olduğumuz idari işlemin iptal davasını da kazandık. Şu anda Koruma Kurulu'ndan beklediğimiz yeniden yıkım kararı vermesi. Kararın kesinleşmesine müteakip de yıkım kararını vermesi gerekiyor. Bu karar Gökçeada halkı için, Bademli halkı için ve Çanakkale için çok önemli bir karar. Çanakkale'nin birçok bölgesi bildiğiniz gibi aslında sit alanı ve bu sit alanlarında da yapılaşma olmaması gerekiyor. Birinin önü açıldığında başka sit alanlarında da aynı şekilde hukuka aykırı yapılaşmalar olabilecek. Önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ben Gökçeada Gönülleri Derneğine ve Bademli köyü halkına teşekkür ediyorum."