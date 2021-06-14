Gökçeada'da 2060 modeli aşk
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Gökçeada'da 2060 modeli aşk

Gökçeada'da 2060 modeli aşk
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'nın başrolleri paylaştığı filmde Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Nur Fettahoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Onur Büyüktopçu ve Aslıhan Karalar rol alıyor.

Hande Doğandemir ve Yağız Can Konyalı'nın başrolleri paylaştığı filmde Hüseyin Avni Danyal, Ceyda Düvenci, Nur Fettahoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Zeynep Eronat, Onur Büyüktopçu ve Aslıhan Karalar rol alıyor. Filmin, çekimleri bugün Gökçeada'da başlayacak ardından MGX Film'e ait sanal prodüksiyon stüdyosunda devam edecek. Bir aşk distopyasını anlatan yapım, 2060 yılında geçecek, karakterlerse 1960'lı yıllara ait kostümler giyecek. Filmin hikayesi ise şöyle; sevgilisinin terk ettiği Ozan, yaşamını sonlandırmaya karar verir. Fakat merkez ofis, bunun mümkün olmadığını çünkü kendisine aşık birinin olduğunu söyler.

Kaynak: Hürriyet

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