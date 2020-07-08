Gökçeada Belediyesinin kaçak iki inşaatına yıkım kararı
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Gökçeada Belediyesinin kaçak iki inşaatına yıkım kararı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye tarafından kaçak inşa edildiği belirlenen iki yapıya ilişkin yıkım kararı verildi.

Gökçeada Belediyesinin kaçak iki inşaatına yıkım kararı
08.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:28

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye tarafından kaçak inşa edildiği belirlenen iki yapıya ilişkin yıkım kararı verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerindeki Gökçeada Belediyesine ait yapılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerince 2 Haziran'da incelenerek, tutanak tutuldu.

Tutanakta, balıkçı barınağı üzerinde dolgu alanında bir betonarme yapı ile kuzeydoğu tarafında arkeolojik sit alanında kalan ikinci yapının inşasının devam ettiği tespitine yer verildi. Bu yapılar hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce teknik inceleme raporu hazırlandı.

İl Müdürlüğü, söz konusu alandaki yapılara ilişkin İmar Kanunu'nun 32 ve 42. maddeleri hükümlerince, gerekli iş ve işlemlerin yapılarak sonucunun bilgi verilmesini isteyen yazıyı Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderdi.

İnşaatların devam ettiği şikayetleri üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yerinde yapılan incelemede, İmar Kanunu'nun 8/g maddesi kapsamında, Kıyı Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten yapı tatil zaptı tutularak, 23 Haziran'da inşa faaliyeti durduruldu.

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun toplantısında, belediyenin kafeterya inşaatlarının arkeolojik sit alanı üzerinde herhangi bir izin alınmadan başlatılması nedeniyle 60 gün içinde yıkılması kararlaştırıldı.

Yıkımın yanı sıra inşaatları yapan ve yaptıranlar hakkında Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin alınan kararlar, Gökçeada Belediyesi ve ilgili kurullara iletildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise konuyla ilgili teknik rapor hazırlayıp, bunu Gökçeada Belediyesine gönderdi. İmar Kanunu'nun 8/g maddesi gereğince teknik süreçleri takip ederek sonuçlandıracak Müdürlüğün, belediye tarafından inşaatların yıkılmaması halinde yıkımı kendi ekipleriyle gerçekleştireceği öğrenildi.

Belediye Başkanı Çetin'den açıklama

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu alanda bölge halkı ve ziyaretçilerin kullanması amacıyla çay bahçesi inşa etmek istediklerini bildirdi.

Yıkım kararı verilmesinden üzüntü duyduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Ben bir belediye başkanı olarak bir yakınıma ya da arkadaşıma siyasi yetkimi kullanarak bir iş yapmışsam, onların menfaatleri için bir yapı yapmışsam, alınan kararlarda, verilen kararlarda sayın yetkililer sonuna kadar haklılar. Kaleköy'de daha önceki belediye başkanı tarafından demirden yaptırılan, zamanla çürümüş, perişan hale dönmüş bir çay bahçesini düzenlemek istedim. 40 metrekarelik bir alan burası."

Çetin, yıkım kararını uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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