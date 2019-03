Gökçe: "Kültürümüzle ve Sanatımızla Güzellikler Oluşturmayı Hedefliyoruz"

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe seçim ziyaretlerine devam ediyor. Salihli Sanat Dostu üyelerini ziyaret eden Gökçe ziyarette kültür,sanattan sanayiden turizme bir çok projesini anlattı. Gökçe, "Salihli'yi, Salihli'nin özelliklerini, değerlerini festival, şenlik, fuar, panayır, panel ve konferanslarla tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe Salihli Sanat Dostu üyelerini ziyaret etti. Gökçe, "Her yıl şubat ayında Yörük kültürü ve deve güreşleri şenliği, 21 Mart'ta Mesir (Nevruz) şenlikleri, mayıs ayında Hıdırelez şenlikleri, 14 Mayıs'ta Çiftçiler Günü, haziranda Kiraz Şenliği, 5 Eylül'de Kurtuluş Günü Şenlikleri, eylülde Üzüm Festivali, Gökeyüp Çömlekçilik Şenliği, Odun Köfte Festivali, Zeytin festivali, Motosiklet Festivali, Türk dünyasının ve bir çok il ve ilçemizden gelecek şair ve yazarlarla Salihli'nin marka yapmış etkinliği Şiir İkindilerini düzenleyeceğiz. Kültür ve Sanat için kurulmuş dernek ve platformlarına sürekli bir etkinlik toplanma yeri temin ederek maddi ve manevi olarak destek vereceğiz. Okullarımızda öğrencilere yönelik düzenleyeceğimiz ödüllü şiir, kompozisyon, resim ve fotoğraf yarışmaları ile Salihli'nin tanıtımına, kültürel ve sosyal ekonomik gelişimine katkılar sağlayacağız." dedi.

"İnsana, insanımızın geleceğine yatırım yapacağız"

"Biz her zamanki temel ilkemizi koruyacağız. O ilke, o değişmez kural: Aldatmayacağız...Dürüst ve şeffaf olacağız." diyen Gökçe şunları söyledi: "Diğer belediye başkan adaylarına bakıyorum Salihli Belediyesinin mali durumunun icra eşiğinde olduğunu bile bile gerçekleşmesi mümkün olmayan trilyonluk hayal projeler vaat ediyorlar. Benim Salihli halkından isteğim proje açıklayan belediye başkan adaylarına bu projelerin maliyetlerini ve finans kaynağını da sormasıdır. 30 - 35 milyon TL'ye Kültür Sarayı yapacağım demek kolay ama Belediye kasasında para yok. Borçla, faizle, kredi ile arsa arazi satarak hizmet yaptım demek Salihli'nin geleceğini ipotek altına aldırmak çok yanlış bir politika. Salihli'de bizim zaten Şehir tiyatro salonumuz, sergi salonumuz, kapalı spor salonlarımız, kütüphanenin üstünde konferans ve altında yine sergi salonumuz yine Salihli belediyesine ait düğün ve nikah salonlarımız var. Amaç kültür ve etkinliği artırmak ise betona gösterişe para yatırmak para bağlamak yerine insana, insanımızın geleceğine yatırım yaparak kar getirecek projelere bu parayı harcamak gerekir diye düşünüyorum. Biz bu düşünceye göre ve Salihli'nin kendi değerleri olan toprak, güneş, su, turizm üzerine projeler hazırladık."

"Projelerimizle Salihli'nin önünü açacağız"

Projelerinden de bahseden Gökçe şunları söyledi: "Adala, Durasıllı, İğdecik mahalleleri Güneş Enerji Santrali Projemizle, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri (SAL-MEK) projemizle, Sarıpınar Halk Bahçesi, Sevgi Evleri ve Sevgi Mağazaları projemiz, Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası projemizle, Zeytinciler Sitesi projemizle, Tıbbi aromatik bitkilerin jeotermal seralarda yetiştirilmesi projesi, Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak "sözleşmeli üretim" modeli projemizle, Salihli Hükümet Konağı projemizle, Kurtuluş modern kapalı pazar yeri projemizle üreten, hareketli, çağdaş bir Salihli hedefliyoruz.

Salihli'de büyük bir fuar alanı oluşturacağız. Bu fuar alanı içerisinde emekliler kulübü, nikah salonu, çocuk ve gençlerimizin sporlarını yapabilmeleri için her türlü spor sahası, kadınlarımızın el ve göz nuruyla SAL-MEK merkezlerimizde yaptıkları malzemeleri el sanatları ürünlerini sattıkları pazarlar oluşturacağız. Artık Salihli'de değerlerimize sahip çıkacağız. E-96 İzmir-Ankara yolu üzerinde her gün on binlerce aracın geçtiği bu yolda turizm imar alanları oluşturarak Salihli'nin üzümünü zeytinini, zeytin yağını, sarmasını, odun köftesini, el yapımı gövecini, Adala şeftalisini, Allahdiyen kirazını, deri konfeksiyon ürünlerini, diğer projemiz olan SAL- MEK merkezlerinde kadınlarımızın ürettiği süs eşyalarını, el sanatları, Roman vatandaşlarımızın el yapımı sepetlerini ve nice değerlerimizi satışa sunacak yerler yapacağız ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağız. Salihli Kurşunlu Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi projesi, Salihli Sart Turizm Ofisi ve Sart Mobil Müze projemiz, Çamurhamamı mahallesi kahvaltı ve yöresel pazar projemiz ile Odun Köfte, Üzüm, Zeytin, Kiraz ve Yörük festivali ve şenliklerimizle Salihli'yi yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi haline getireceğiz. Salihli'yi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri ve görülmesi gereken yerler listesinde de en üst sıralara taşıyacağız."

Salihli halkını birleştirmeye çaba harcayacağız

Gökçe konuşmasını şöyle tamamladı: "Üretken Belediyecilikle üreten projelerle Salihli'nin değerleriyle sanayileşmenin önünü açmaya, işsizliğe yoksulluğa son vermeye, kültürümüzle ve sanatımızla güzellikler oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya değil Salihli halkını birleştirmeye çaba harcayacağız. Şu ittifak bu ittifak laflarını bir kenara bırakarak tüm Salihli'yi kucaklayacağız. İnşallah, yeni dönemde Salihli'nin manzarası değişecek, Salihli'de yeni Belediyecilik anlayışıyla, yani hizmetle, yatırımla tanışacak. Salihlili hemşehrim, inşallah dayatma adaylardan değil halkın tercihi, demokrasinin tercihi bağımsız aday Ertan Gökçe'den yana kullanacak." - MANİSA

