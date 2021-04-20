Gökalp Tekmanlı Kimdir?

Şarkıcı Gökalp Tekmanlı kimdir, merak edilen isimler arasında yer alıyor. Gökalp Tekmanlı'nın hayatı ve biyografisi merak edilmektedir. Peki, Gökalp Tekmanlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne? Detaylar haberimizde.

Kendi bestelerine hayat vermesi ile bilinen Gökalp Tekmanlı'nın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Gökalp Tekmanlı kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi, boyu kaç, burcu ne? Gökalp Tekmanlı kimdir?

Gökalp Tekmanlı, 24 Mayıs 1995 Erzurum doğumludur. Sözü ve müziği kendisine ait 4 adet single bulunmaktadır.

Gökalp Tekmanlı doğum tarihi : 24 Mayıs 1995

Gökalp Tekmanlı kaç yaşında : 25 yaşında

Gökalp Tekmanlı nereli : Erzurum

15 yaşında dj olarak başladığı müzik hayatında birçok sahne deneyimi yaşamıştır. Daha sonra ki yıllarda kendi bestelerini yazarak ses sanatçısı olma yoluna girmiş, 2018 yılında Canına Düşe Düşe adlı single çalışması ile piyasaya çıkmış kitlesini oldukça genişletmiştir. Çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha katarak devam etmektedir.

Gökalp Tekmanlı' nın boyu 1.80 cm, kilosu 80 kg'dır.

Single Çalışmaları

Canına düşe düşe, Dünüm Bugünüm Ömrüm, Payidar, Gurur

Kaynak: Bültenler