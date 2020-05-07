Gök, senin: Kukya
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Gök, senin: Kukya

Gök, senin: Kukya
07.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:07

Kukya; nitelikli eğitim materyallerini ücretsiz olarak çocuklarla buluşturma hedefinde olan bir sosyal sorumluluk projesi. Ekip; Baykuş, İskelet, Mumya, Maskeli, Mikrop ve Yarasa karakterlerinden oluşuyor. Kukyalar çocukların eğitim arkadaşları oluyor ve çocuklar Kukya ile öğreniyor.

Kukya ekibi, nitelikli eğitimin ayrım olmaksızın, herkese sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasını hedefliyor. Uzmanların da belirttiği gibi eğitim öğretim materyalleri öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Kitaplar, panolar, bilgisayar vb. eğitim için temel materyaller. Bunlar dışında eğitimin kalitesini yükselten farklı materyaller de var. Günümüzde her öğrenci bahsettiğim eğitim materyallerine ulaşamayabiliyor. Kukya, bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için çözüm üretiyor. Uzmanların destekleriyle eğitim materyalleri hazırlıyor ve öncelikli olarak dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaştırıyor. Ayrıca dijital mecrada çocukları, hatta ailelerini bilgilendirecek içerikler üretiyor. Hedef herkesi nitelikli eğitim materyalleri ile buluşturmak.

KUKLADAN KUKYA'YA

Kukya bu yolculuğa ''kukla'' olarak çıkmış. Kuklalar kültürel mirasımız ve eğitime de oldukça katkı sağlıyor. Hem temel bilimleri öğretmeye hem de hayal gücünü geliştirmeye yardımcı. Bu sebeple Kukya ekibinin girişimcileri sosyal sorumluluk projelerine, eğitimde kuklaların gücünden faydalanarak başlamışlar. Hatta Kukya ismi de oradan geliyor... Kukya'nın girişicimlerinden Ayşegül Arslan oğluyla birlikte kuklalar yapıyormuş ve bu kuklalardan biri ''Mumya'' imiş. Oğlu Tuna, Kukla ve Mumya birleşiminden yola çıkarak ''Kukya'' ismini bulmuş.

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KUKLALAR İLE EĞİTİM

Uzmanlara göre kuklalar çocuklara duygularını, düşüncelerini ifade etme fırsatı veriyor ve ebeveyn ile öğretmene çocuğu tanımada yardımcı oluyor. Çocuklar kukla oynatırken duygularıyla ilgili ipuçları veriyor ayrıca beden dillerini geliştiriyorlar. Kuklalar, sosyal ortamlarda çekingenliği olan çocukların sosyal gelişimlerini de destekliyor. Cümle kurma, kendini ifade etme becerileri kuklaların sağladığı faydalardan bazıları...

ORGANİK SERTİFİKALI GİRİŞİM

Kuklaların eğitim için öneminin farkında olan ekip, organik sertifikalı %100 keçe ve el emeği ile oluşturulan parmak kuklaları, çocuklarla ilk olarak 2018 yılında buluşturmuş. Öz bakım becerilerine dikkat çekmek için dezenfektan jelli kuklalar ile başladıkları yol çocukların dünyasına girince bambaşka bir hal almış ve proje animasyon, kitap, çizgi film oluşturacak noktaya gelmiş...

Kukya şimdilik 6 karakterden oluşan bir ekip. Baykuş grubun gözcüsü, İskelet şaka yapmayı ve arkadaşlarını eğlendirmeyi seviyor. Mumya diğerlerinden yaşça küçük iyi beslenmesi gerekiyor. Maskeli'nin özel güçleri var. Mikrop tehlikeli... çocukların ondan kurtulmak için onu iyi tanıması gerekiyor. Yarasa ise süt içmeyi çok seviyor.

Kukya'ların her biri karakterlerine göre çocuklara farklı bilgiler veriyor ve bunu yaparken kar amacı gütmüyor.

Nitelik eğitimin sürdürülebilir ve eşit olması için çözüm bulmaya çalışırsan neden Gök, senin olmasın? instagram.com/kukyaa ve http://www.kukya.com.tr/ aracılığıyla siz de Kukya'nın eğitim hareketine destek olabilirsiniz.

Prodüktör - Göksenin Koşar
Göksenin Koşar
Prodüktör

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