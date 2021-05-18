Godzilla vs. Kong ne zaman çıkacak? Godzilla vs. Kong nereden yayınlanacak! İşte Türkiye vizyona giriş tarihi!

2021 yılında sinemaya damga vuracak ve en çok merak yaratan filmler arasında gösterilen Godzilla vs Kong filmi, son dönemde internette en çok aranan konular arasında yerini aldı. Birçok kişi internetten Godzilla vs Kong filmi ne zaman çıkacak? Godzilla vs Kong çıkış tarihi ne zaman? Godzilla vs Kong filmi nereden yayınlanacak? gibi soruları aratmakta. Godzilla vs Kong filminin çıkış tarihi ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 yılında en çok beklenen filmler arasında gösterilen Godzilla vs Kong filminin çıkış tarihi ilk olarak 20 Kasım 2020 olarak açıklanmış ancak koronavirüs salgınının olumsuz etkileri nedeniyle ertelenmişti. Son dönemde yayınlanmasına kısa bir süre kala birçok kişinin merakla beklediği Godzilla vs Kong filminin yayınlanacağı platform ve çıkış tarihi hakkındaki bilgiler netleşti.

GODZİLLA VS. KONG NE ZAMAN ÇIKACAK?

İzleyenlerin merakla beklediği Godzilla vs Kong filminin yayın tarihi hakkında resmi bilgi geldi. Godzilla vs Kong filmi 26 Mart 2021 tarhinde ABD'de vizyona girmişti. Türkiye'de ise vizyona ABD'de yayınlandıktan 2 ay sonra girecek. Yani 21 Mayıs tarihinde sinemalarda olması bekleniyor. Ancak Koronavirüs dolayısıyla sinemaların kapalı olması, merakla bekleyen birçok kişiyi "Nasıl izleyebiliriz?" sorusuna yöneltmekte. ABD'de yayınladığı tarihle eş zamanlı olarak HBO Max platformuyla aynı zamanda yayınlanan Godzilla vs Kong sinemalar açılana kadar izlemek isteyenlere alternatif olmakta.

GODZİLLA VS. KONG NEREDEN YAYINLANACAK?

Godzilla vs Kong, ABD'de ve HBO Max yayın platformunda 26 Mart tarihinde yayınlandı. Bu tarihten 2 ay sonra olan 21 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de yayınlanabilecek film, normalleşme sürecinin gelmesi durumunda açılacak olan sinema salonlarında izleyebilecek ya da HBO Max Platformundan izlenebilecek.

GODZİLLA VS. KONG

Godzilla vs. Kong Adam Wingard tarafından yönetilen yeni bir Amerikan canavar filmi. Godzilla: Canavarlar Kralı ve Kong: Kafatası Adası'nın devam filmi, Legendary Entertainment'nın MonsterVerse filminin dördüncü filmidir. Film aynı zamanda Godzilla serisinin 36. filmi, King Kong serisinin 12. filmi ve tamamı bir Hollywood stüdyosu tarafından yapılacak olan dördüncü Godzilla filmidir. Filmin başrollerinde Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler ve Demián Bichir yer alıyor .

Proje, Legendary'nin Godzilla ve King Kong arasındaki bir savaşı sinema evrenine taşıma planlarını açıkladığı Ekim 2015'te duyurdu. Filmin yazarları Mart 2017'de toplandı ve Mayıs 2017'de Wingard yönetmen olarak ilan edildi. Ana çekimler Kasım 2018 yılında Hawaii, Avustralya ve Hong Kong'da çekimler yapıldı. COVID-19 salgını nedeniyle Kasım 2020'de çıkış tarihi ertelendikten sonra Godzilla vs. Kong 31 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda ve HBO Max'te eşzamanlı olarak vizyona girdi.