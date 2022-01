God of War Steam'de 68000 Anlık Oyuncu Sayısına Ulaştı

God Of War Steam'de anlık 68000 oyuncuya ulaştı, Days Gone ve Horizon Zero Dawn gibi diğer yapımları geride bırakarak Steam'de Sony'nin anlık en çok oynanan oyunu oldu.

2018'de çıkış yaptığı zaman PS4 sahiplerini coşturan, olmayanları da almaya ikna eden, gerek oyunculardan gerekse de basından bolca övgü alan ve Game of the Year ödülünü kazanan God Of War, sonunda bilgisayarlar için çıkış yaptı. Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan oyun oldukça büyük bir ilgiyle karşılandı. Öyle ki God Of War, SteamDB verilerine göre anlık 68222 oyuncuya ev sahipliği yaptı. Ayrıca bu sayı sürekli değişmeye ve God of War her geçen saatle beraber daha fazla anlık oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.

Böylece God of War Steam'de anlık en fazla oyuncuya ulaşan Sony oyunu oldu. Daha önce bilgisayarlar için çıkış yapan Sony özel yapımlarından Horizon Zero Dawn 56557 kişiye, Days Gone ise 27450 kişiye ulaşmıştı. 2018 çıkışlı God of War bu iki ismi de geride bırakarak 68222 kişiye ulaştı. Şu anda bu yazı yazılırken bile oyunun anlık oyuncu sayısı artmaya devam ediyor.

God of War Korsan Grupları Tarafından İlk Günden Kırıldı!

Geliştiriciliğini Santa Monica'nın üstlendiği God of War ilk olarak 2018'in Nisan ayında PlayStation 4 için çıkış yapmış ve oyuncular tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Gerek oyun basınından aldığı yüksek puanlar gerekse de aldığı ödüller olsun adından bolca bahsettirmiş ve PlayStation 4'ün mutlaka oynanması gereken oyunlarından birisi olmuştu. Oyun Ağustos 2021 itibariyle de 19.5 milyon satışa ulaşmıştı.

Herkesin büyük bir merak ve sabırsızlıkla beklediği devam oyunu God of War: Ragnarök ise yapılan açıklamalara göre 2022'de bizlerle olacak. Oyun PlayStation 5'in yanı sıra PlayStation 4 için de yayınlanacak.

