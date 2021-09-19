Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

Edirne'nin İpsala ilçesindeki sınır kapısında 5 kilometreyi bulan tır kuyruğunda çileli bekleyiş sürerken, tır şoförleri bir yandan da araçlarının başında göçmen nöbeti tutuyorlar.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki sınır kapısında 5 kilometreyi bulan tır kuyruğunda çileli bekleyiş sürerken, tır şoförleri bir yandan da araçlarının başında göçmen nöbeti tutuyorlar.

İpsala Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu, gün içerisinde daha da artarak İpsala yönüne doğru 5 kilometreye kadar uzadı.

İHA muhabirine konuşan tır şoförü Nihat Bircan, Yunanistan Selanik'e yük götürdüğünü, bu sıranın bitmesinin en az iki gün süreceğini ifade etti. Bircan, ayrıca yasadışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen göçmenlerin tır kuyruklarını hedef aldıklarını söyledi.

"Gece tırlara biniyorlar"

Bir başka tır şoförü Taner Günalp de yükünü Selanik'e götürdüğünü, buraya tır parkı yapılması gerektiğini ifade ederek, "Mültecileri buraya İstanbul plakalı araçlar bırakıp gidiyor. Gece ilerleyen saatlerde araçlarımıza biniyorlar. Buna bir çözüm bulunması gerekir" dedi.

"Sabaha kadar mülteci bekliyoruz"

İzmir'den Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yük götürdüğünü belirten tır şoförü Kemal Gürol da dün gece saat 00.03'te İpsala sınır kapısına geldiğini söyleyerek, "Geceden bu yana 400 metre ilerledik. Sabaha kadar mülteci bekliyoruz arabamda. Bir mülteci çıksa arabam gidecek, ben gideceğim çoluk çocuk ne olacak bilmiyorum" dedi.

İpsala şehir merkezi girişindeki dönel kavşaktan başlayan tır kuyruğunda bekleyen bazı şoförler, ne zaman biteceği belli olmayan bekleyiş sırasında acıkan bazı şoförler ise dorselerinde bulunan mini mutfaklarında yemeklerini yedi. - EDİRNE

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Rüya Tabirleri Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Şans Oyunları Gülşen Marcao Domagoj Vida Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Sultan Selim Güzel Sözler Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göçmenler tır kuyruklarını hedef alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:59:25. #1.12#