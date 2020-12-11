Göçmen kuşlar Ekşisu Sazlığı'nı mesken tuttu

Bazı göçmen kuş türlerinin, "ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilerek koruma altına alınan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı'nı mesken tuttuğu gözlendi.

Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan ve 13 yıl önce "ulusal öneme haiz sulak alan" ilan edilen bölge, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle 52 sürüngen ve memeli ile 149 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Dünyada, nesli tehlike altında olan kuş türlerinin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konaklama alanı olarak kullandığı sazlık bölge, göçmen kuşlar için doğal bir koruma alanı oluşturuyor.

Kuş türlerinin her geçen gün arttığı alanda yapılan gözlemlerde, turna gibi bazı göçmen kuşların, elverişli iklim şartları, güvenli ortamın varlığı ve beslenme kaynaklarının zenginliği dolayısıyla bölgede yerleşik yaşama geçtikleri tespit edildi.

Erzincan Doğa ve Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdür Vekili Kadir Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekşisu Sazlığı'nın ulusal öneme sahip bir alan olarak 2017'de Bakanlıkça tescil edildiğini söyledi.

Bugüne kadar 149 kuş türü tespit edildi

Alana inşa edilen kuş gözlem kulesi ile oluşturulan bir yönetim planı dahilinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Bu yönetim planında alanın nasıl korunacağı, hangi faaliyetlere izin verileceği ve bölgede bulunan yaban hayvanların popülasyonlarının nasıl artırılacağı ile ilgili detaylar yer almaktadır. Ekşisu alanı, özellikle su kuşları açısından zengin bir bölgedir. Burada bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 149 kuş türü tespit edildi. Bu 149 kuş türünden, kış göçeri, yaz göçeri ve transit göçer kuşlarımız bulunuyor. Bunların tespitleri ile ilgili her yıl çalışmalarımızı yeniliyoruz."

Kahraman, başta turnalar olmak üzere göçer olan birçok kuş türünün sazlık alanda yerleşik yaşamı tercih ettiğini belirterek turnaların bölgedeki popülasyonlarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Turnaların bölgede yerleşik hayata geçtiğini anımsatan Kahraman şunları kaydetti:

"Turnaların dışında yeşilbaş ördek, elmabaş, çamurcun, çıkrıkçık, sakarmeke ve ak leylek gibi birçok farklı türde kuşumuz, bu bölgeyi üremek için kullanmaktadır. Alanın sazlık olması, kuşların burada korunmalarına, barınmalarına ve beslenmelerine olanak sağlamaktadır. Karasal bir iklime sahip olması nedeniyle burası, su kuşlarının korunabildiği ve üreyebildiği yegane alanlardan biridir. Ender görülen bazı kuş türlerinin de yerleşik olarak yaşamlarını burada sürdürdüklerini görüyoruz. Sazlık alanımız Doğu Anadolu Bölgesi'nde öne çıkan bir sulak alan özelliğine sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir