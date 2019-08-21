Göçmen kurtaran STK gemisi rotasıyla Akdeniz'e kalp çizdi

21.08.2019 21:22

Fransız sivil toplum kuruluşları MSF ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de izlediği rotayla kalp motifi çizerken, güvertesindeki göçmenler için Avrupa'ya "acil güven liman" çağrısını yineledi.

Akdeniz'de kurtardığı 356 göçmenle 12 gündür güvenli liman için bekleyişini sürdüren Ocean Viking gemisi, ilginç bir eyleme imza attı.

Gemi, dün gece izlediği rotayla Akdeniz'e kalp motifi çizdi.

MSF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, rotanın çizili olduğu haritanın görseli paylaşılırken, "Gemide insanlık isteyen 356 kurtulmuş can var. Bizim mümkün olan en kısa sürede güvenli bir limana indirme yapmamız gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Denizde kurtardığı göçmenleri güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya taşımak için başvuran Ocean Viking gemisine, Malta olumsuz yanıt verirken, İtalya'dan bir yanıt dahi gelmemişti.

İtalya'nın aşırı sağcı ve göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, aynı İspanyol STK Proactiva Open Arms gemisine getirdiği gibi Ocean Viking'e de kara sularına giriş yasağı getirmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaya yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle, kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

Son olarak İspanyol Proactiva Open Arms isimli STK gemisi, Salvini'nin koyduğu kara sularına giriş yasağı nedeniyle 19 gün denizde kalmıştı. Gemi, İtalyan mahkemesinin yasağı durdurması ile geçen hafta perşembe günü Lampedusa adası açığına kadar gelmişti. Gemideki durumun katlanılamaz boyuta gelmesi ve göçmenlerin denize atlamaları sebebiyle dün İtalya'nın Agrigento Savcısı Luigi Patronaggio gemiye el koyarak, göçmenlerin tahliye edilmesi talimatını vermişti. Göçmenler, dün gece saatlerinde Lampedusa'ya ayak basmıştı.

Bu arada, İtalya İçişleri Bakanlığı, savcılık tarafından el konulan ve karaya çıkarılan göçmenlerin sorumluluğunu üstlenmesi konusunda İspanyol hükümetine çağrısını yineledi.

Kaynak: AA