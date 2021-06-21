Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
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Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Yaşam

Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi "Dünya Mülteciler Günü" kapsamında ülkelerindeki savaş ve baskılardam kaçarak Ağrı'ya yerleşen göçmenler, kendileri için düzenlenen piknikte bir araya gelerek doyasıya eğlendi Türk Kızılay Ağrı Şubesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü...

Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

AĞRI - "Dünya Mülteciler Günü" kapsamında ülkelerindeki savaş ve baskılardam kaçarak Ağrı'ya yerleşen göçmenler, kendileri için düzenlenen piknikte bir araya gelerek doyasıya eğlendi

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, "Dünya Mülteciler Günü " kapsamında Ağrı'da yaşayan göçmen vatandaşlar için TRT Park'ta etkinlik düzenledi. Özellikle çocukların keyifli vakit geçirmesi için bir araya gelen Kızılay gönüllüleri, çocuklarla oyunlar oynayarak uçurtma uçurdu. Oyunların ardından hem ailelere hem de çocuklara ekmek arası köfte, içecek ve dondurma ikramında bulunuldu. Daha sonra çocuklara Kurban Bayramında kullanmaları nedeniyle 200 liralık hediye çekleri verildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumak, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, " Mülteciler Günü kapsamı olarak biz bunları tutuyoruz çünkü sığınmacıların hepsi bizim burada ev sahipliği yaptığımız misafirler olarak görüyoruz. Dünya geneline baktığımızda şu anda 4 milyona yakın Suriyeli olarak ev sahipliği yapan Türkiye lider durumunda. Burada çocuklar aileleriyle birlikte piknik yapıyor. Suriye, Afganistan ve İranlı ailelerde oluşan vatandaşlar var burada. Bunlar Ağrı'da belli bir süre kalıyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin dünyanın en merhametli ülkesi olduğunu vurgulayan Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı, "Kızılay'ın gönüllüleri ile beraber çocuklara oyunlar oynatıyoruz, uçurtmalar uçurtuyoruz. Dolu dolu bir gün geçirmelerini istedik. Paydaş kurumlarımızla beraber onların bugünü güzel bir şekilde geçirmesi için yanlarındayız. Onlar için belki de ilk kez yaşadıkları bir ortam. Ülkelerinde çıkan kaostan ve savaştan kaçıp ülkemize geldiler. Bizler zaten dünyanın en merhametli ülkesi olarak Kızılay ve diğer paydaş kurumlarımızla beraber onların kendi evlerinde olma hissiyatını dün olduğu gibi bugün de onlara yaşatmaya devam ediyoruz." dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ise, Göçmenleri Türk vatandaşlarından ayrı tutmadıklarını vurgulayarak " Onlar zor şartlardan kaçıp ülkemize gelen insanlar ve biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak devletin şefkat eliyiz." şeklinde konuştu.

Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi
Göçmen çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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