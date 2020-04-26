Göçerlerin zorlu yolculuğuna "Kovid-19" molası Göçerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda yolculuklarında 1 Mayıs'a kadar mola verdi.

Göçerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda yolculuklarında 1 Mayıs'a kadar mola verdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde her yıl nisan ayında havanın ısınmasıyla kışlaklardan çıkardıkları hayvanlarını yüksek kesimlere götürmek için günler süren yolculuğa başlayan göçerler, bu yıl Kovid-19 engeline takıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle mevzuatta belirlenen izinleri alan göçerlerin yolculuğuna 1 Mayıs'tan sonra müsaade edileceği açıklandı.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Mardin'deki kışlaklardan çıkardıkları hayvanlarla yaz boyunca konaklayacakları Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara gitmek için yola çıkan göçerler, hem kendi hem de toplum sağlığı için bulundukları yerlerde hayvanlarını otlatarak bu sürecin geçmesini bekliyor.

Şanlıurfa'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalara giderken güzergah olarak, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için Murat Nehri havzasını seçen göçerler, Elazığ'ın Palu ilçesinde 1 Mayıs'ı bekliyor.

Göçerlerden 34 yaşındaki Bayram Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadan doğar doğmaz bu işe başladım." diyerek ailece göçer yaşam sürdürdüklerini belirtti.

Geçmişte bir süre bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle yayla yolculuğuna ara verdiklerini ifade eden Dağ, son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla bu işi sürdürdüklerini söyledi.

Dağ, "Yayla hayatımız ve kışlak dönemimiz var. Belirli aylarda yollardayız. Gece dağdayız, gündüz dağdayız. Ev şartlarımız yok, hayatımız bu şekilde devam ediyor." dedi.

"Normalde her yıl nisan ayının başında mevsimsel şartlara göre yola çıkıyorduk. Bu zamanda yolda olmamız gerekiyordu fakat iller arası hastalığın taşınmaması için geçişe yasak getirildi, bekliyoruz." diyen Dağ, tedbirlere uyulması gerektiğini ifade etti.

Hastalığa yakalanıp tedavisi sürenlere sağlık, hayatını kaybedenlere de Allah'dan rahmet dileyen Dağ, sürü sahiplerinin salgın nedeniyle bulundukları bölgede beklemede olduğunu bildirdi.

Dağ, kendilerinin de Palu bölgesinde mola verdiklerini, halkın kendilerine hoşgörüyle yaklaştığını anlatarak, belirlenen yerlerde hayvanlarını otlattıklarını kaydetti.

"İnşallah bir an önce yaylalara doğru gideriz"

Göçerlerden 44 yaşındaki Kemal Özcan da koronavirüs salgını nedeniyle yola geç çıktıklarını dile getirerek salgının bir an önce son bulmasını istediklerini belirtti.

"İnşallah bir an önce yaylalara doğru gideriz. Bekleyiş bizim için biraz sıkıntılı. Gelip geçtiğimiz bir güzergah olduğu için bölgeyi tam olarak bilmiyoruz." ifadelerini kullanan Özcan, bu süreç geçtikten sonra yolculuklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA