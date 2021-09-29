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Göçerlerin aylar süren zorlu dönüş yolculuğu başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Göçerlerin aylar süren zorlu dönüş yolculuğu başladı

Kars'ta göçerler, havaların soğumasıyla birlikte aylar süren dönüş yolculuklarına başladı.

ERZURUM (İHA) - Kars'ta göçerler, havaların soğumasıyla birlikte aylar süren dönüş yolculuklarına başladı. Göçerlerin koyun sürüsüne 4 boynuzlu koçlar liderlik ediyor. Göçerler, yüzlerce hayvandan oluşan sürülerle yaklaşık 1 ay sürecek yolculuklarını hayvanlarını otlatarak sürdürüyor.

Iğdır'dan Ağrı yaylarına giden ancak Ağrı'da kuraklıktan etkilenen göçerler, hayvanlarıyla birlikte yolculuğa başladı. Erzurum Horsan ve Sarıkamış'tan geçerek hayvanlarını otlatarak Kars'a gelen göçerler, burada yazı geçiriyor.

Kars'ta da havaların soğumasıyla birlikte yeniden dönüş yolculuğuna başlıyor. Özellikle geceleri soğuktan etkilenen göçerler hem hayvanlarını otlatıyor, hem de Iğdır'a dönüşünü sürdürüyor. Geceleri uygun gördükleri yerlerde konaklayan göçerler, gündüzleri yaya yolculuklarını sürdürüyor. Teknolojik imkanlardan uzakta zorlu ve tehlikeli yolculuğa çıkan göçerler hayatlarından oldukça memnun görünüyor.

"Yüzlerce koyun sürüsüne 4 boynuzlu koçlar liderlik ediyor"

Kars'ta hayvanlarını otlatarak yolculuklarına devam eden göçerlerin yüzlerce koyun sürüsüne 4 boynuzlu koçlar liderlik ediyor. Sürüyü yönlendiren 4 boynuzlu koçlar yabancıları da sürünün yakınına yaklaştırmıyor.

Geceleri soğuktan etkilendiklerini ifade eden göçer Kıyas Abar, "Biz hayvancılık yapıyoruz. Ağrı yaylalarında ot olmadığı için yola çıkmak mecburiyetinde kaldık. Iğdır'a gideceğiz, Bir gün de geç gitsek bizim için iyi, geçimimizi bundan sağlıyoruz. Gece soğuğu, yani her şeyi görüyoruz. Bir ay boyunca yol gidiyoruz. Yerimiz belli değil, hep göç ediyoruz. Geçimimiz bu, 15 gün içerisinde Iğdır'a gideceğiz" dedi.

Kars üzerinden Iğdır, Iğdır'a doğru yola çıkan göçerlerin aylar süren zorlu yolculuğu Iğdır'da son buluyor. - KARS

Göçerlerin aylar süren zorlu dönüş yolculuğu başladı

Göçerlerin aylar süren zorlu dönüş yolculuğu başladı

Göçerlerin aylar süren zorlu dönüş yolculuğu başladı

Göçerlerin aylar süren zorlu dönüş yolculuğu başladı

Göçerlerin aylar süren zorlu dönüş yolculuğu başladı

Göçerlerin aylar süren zorlu dönüş yolculuğu başladı

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