"Göç ve Uyum" konulu programda yerel ve yabancı basın buluştu
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"Göç ve Uyum" konulu programda yerel ve yabancı basın buluştu

18.03.2021 15:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:45

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Toplumsal Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen "Göç ve Uyum" konulu yerel ve yabancı basın buluşması çevrim içi gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Toplumsal Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi kapsamında düzenlenen "Göç ve Uyum" konulu yerel ve yabancı basın buluşması çevrim içi gerçekleştirildi.

Yerel ve yabancı basın çalışanlarına yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, Türkiye'de görev yapan yerel ve yabancı basın mensupları ile İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı. Genel Müdür Savaş Ünlü'nün açılış konuşması ile başlayan programda, Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok "Türkiye'de Göç Yönetimi", Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu "Türkiye'de Yürütülen Uyum Faaliyetleri", Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük ise "Uluslararası Koruma Alanında Güncel Durumlar" konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Program kapsamında ayrıca göç uzmanları tarafından Göç Terminolojisi, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157'nin sunduğu hizmetler ve GİGM İletişim Kaynakları konularında sunumlar yapıldı. Basınla İlişkiler Grup Başkanlığınca ise "Basına Bakış" sunumu gerçekleştirildi.

Göç ve uyum konularında farkındalık arttırıcı bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen buluşma, "Söz basında" diyerek gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - ANKARA

'Göç ve Uyum' konulu programda yerel ve yabancı basın buluştu
'Göç ve Uyum' konulu programda yerel ve yabancı basın buluştu
'Göç ve Uyum' konulu programda yerel ve yabancı basın buluştu
'Göç ve Uyum' konulu programda yerel ve yabancı basın buluştu
'Göç ve Uyum' konulu programda yerel ve yabancı basın buluştu
'Göç ve Uyum' konulu programda yerel ve yabancı basın buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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