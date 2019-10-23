23.10.2019 12:04

Göbeklitepe "Bereketli Hilal" ile sanatseverler ile buluştu

İSTANBUL - 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilen Göbeklitepe için bir araya gelen sanatçılar "Bereketli Hilal' karma sergilerinin kapılarını sanatseverler için açtı.

Harbiye Askeri Müzesi'nin ev sahipliğinde ve Anadolu Kültürel Girişimcilik sponsorluğunda, Göbeklitepe Özel Koleksiyonu ve Karma Sergisi "Bereketli Hilal" adı altında sanatseverler ile buluştu. Sergide heykel sanatçısı Özge Günaydın, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ve mücevher tasarımcısı Eren Şahan Bağcı'nın eserleri yer aldı. Sergide imzası bulunan Özge Günaydın bu zamana kadar kazılarda gün yüzüne çıkarılan taş kabartmaları ve doğa motiflerini 'Fertile Crescent by Özge Günaydın' mühür koleksiyonu ile sundu. Mühür koleksiyonun yanı sıra sanatçının Göbeklitepe kült yapısında bulunan T sembollerinin stilize edilmiş minyatürleri de yer aldı. Sergiye katılan bir diğer sanatçı Fırat Neziroğlu, dönemin sosyal hayatını buğday ve başak gibi figürlerde imgeleyerek eserlerini, dokuma üzerinden ışık yansımaları ile ifade etti. Tasarımcı Eren Şahan Bağcı ise kazı bölgesinde keşfedilen motiflerden 2019 Göbeklitepe Yılı için bir mücevher ve takı koleksiyonu sergiledi.

Sergi Hakkında konuşan Heykel sanatçısı Özge Günaydın; "Bereketli Hilal adını koymamızın sebebi yaşadığımız coğrafyanın bereketli olmasını sembolize ediyor. Göbeklitepe yılı olması sebebiyle de Göbeklitepe'ye atfettiğimiz bir sergi. Biliyorsunuz ki Göbeklitepe buğdayın da bulunması ile birlikte artık sadece tapınak olmaktan çıktı ve bizim için çok önemli olan ve dünya mirasına giren bir yapı. O zamanlar insanlar insanlar birbirine bir söz verdikleri zaman tapu yerine mühürlerini kırıp verirlerdi biraz yine o coğrafyaya atfederek oradaki sembollerden bronz halinde bir mühür koleksiyonu gerçekleştirdim. Biz burada açıkçası okulları ve gençleri çok önemsiyoruz. Göbeklitepe'ye gitme imkanı olmayan okullar ve öğrenciler var. Bu bizim dünya kültürel mirasımız herkesin mutlaka tanıması ve bilmesi gerekiyor" dedi.

Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz da, "Anadolu kültürel girişimcilik olarak müze ve ören yerlerinde hediyelik eşya ve yiyecek içerecek satış noktalarının yönetiyoruz. Biz bunu sadece ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bir kültür elçiliği vazifemiz var. Bu anlamda da sanatçılarımıza destek olarak bugün bu sergiyi İstanbullulara buluşturmuş oluyoruz. Birbirinden güzel eserlere imza atan sanatçılarımızla çok güzel bir sergi oldu herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

Sergi 28 Ekim tarihine kadar İstanbul Harbiye Askeri Müzede açık olacak. Sonrasında da çeşitli illerde bir roadshowa çıkarak daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA