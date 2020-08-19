Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknede tatil yapan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta göbeğini sansürledi.

Karantina dönemini sosyal medyadan canlı yayınlar yaparak geçiren oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde kızı Su ve eşi Yağmur Atacan'la tekne turuna çıktı. Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı son tatil pozunda göbeğini siyaha boyaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

GÖBEĞİNİ SANSÜRLEDİ

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile teknesiyle koy koy gezen ve bu tatilinden sık sık fotoğraflar yayınlayan ünlü oyuncu, son yüklediği kareyle yine gündeme geldi. Son paylaşılan tatil fotoğrafında Pınar Altuğ'un, göbeğini siyaha boyayarak sansürleyip, mayo görüntüsü vermeye çalışması şaşkına çevirdi. Altuğ, kısa sürede gündem olmasının ardından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.