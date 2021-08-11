Goat ne demek? Messi'ye neden goat (keçi) deniliyor? Goat (keçi) emojisi nedir, ne anlama geliyor? G.O.A.T. açılımı ne?

Messi'nin PSG'ye transferinin ardından sosyal medyada Messi ve Goat emojisi birlikte kullanılmaya başlandı. Futbol severler Messi'ye neden goat yani keçi denildiğini merak ediyor. Peki, Goat nedir, ne demektir? Messi'ye neden Goat deniliyor? Goat (keçi) kime denir, ne anlama gelir? İşte tüm detaylar...

Lionel Messi ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar paylaşımın sonuna genellikle Goat yani keçi emojisi eklerler. Bu paylaşımı gören kullanıcılar goat emojisinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, Goat ne demek? Messi'ye neden goat (keçi) deniliyor? Goat (keçi) ne anlama geliyor? G.O.A.T. açılımı ne?

GOAT NE DEMEK?

Goat, İngilizce bir kelimedir. Türkçe anlamı ise "Keçi" demektir.

GOAT AÇILIMI NEDİR?

Goat'ın keçi anlamının yanı sıra bir açılımı daha var. Aslında futbol severler bu açılıma göre emoji koyuyor.

G.O.A.T. kısaltmasının açılımı " Greatest of all time " demektir. Yani " Tüm zamanların en iyisi " anlamına geliyor. Haliyle Messi ve Ronaldo gibi büyük oyuncular ile ilgili bir tweet atıldığı zaman paylaşımın sonuna goat emojisi eklenmektedir.

MESSİ'YE NEDEN GOAT DENİLİYOR?

Goat emojisi genellikle büyük sporcularla ilgili paylaşım yapıldığında ekleniyor. Sadece Messi değil elbette. Örneğin Roger Federer, Michael Jordan gibi büyük sporcularla ilgili paylaşım yapıldığında da goat emojisi kullanılır. Burada goat aslında "Greatest of all time" yani "Tüm zamanların en iyisi" anlamını taşımaktadır. Fakat özellikle son yıllarda bu emoji Messi ile özdeşleşti diyebiliriz. Bu bakımdan genellikle Messi ile ilgili tweetlerde bu emojiyi daha sıklıkla görebiliyoruz.

Goat, keçi anlamına geliyor. Fakat bir diğer açılımı "Tüm zamanların en iyisi (Greatest of all time)" demektir. Bu yüzden Messi en iyi futbolcu kabul edildiği için goat emojisi kullanılıyor.

Arjantinlinin hayranları için G.O.A.T. (greatest of all time - tüm zamanların en müthişi/iyisi) Messi'den başkası değil. Öyle ki sponsoru Adidas'ın bir reklam çekimi için de bir dergide yayımlanacak söyleşi için de keçilerle ('goat' İngilizcede keçi anlamına geliyor) kameralar karşısına geçti. Bir anlamda kendisi de kabul ediyordu 'keçi'liğini... İnadı da bu lakabın şanından olsa gerek...