GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti
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GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti

12.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:07
GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel sekreteri Ertan Kaya, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) makamında ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel sekreteri Ertan Kaya, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) makamında ziyaret etti.

Ziyarete beraberinde GMİS Amasra Şube Başkanı Birol Yalçın, Şube Sekreteri Ümit Çınar ve Şube Teşkilat Sekreteri Hüseyin Çalışkan da katıldı.

Ziyarette, Zonguldak, Bartın Bölge sorunları ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

GMİS Genel Sekreteri Kaya Tunç'u ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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