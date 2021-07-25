Gladyatör filmi konusu ne? Gladyatör filmi oyuncuları kimler?

Gladyatör, yönetmenliğini Ridley Scott'ın, senaristliğini David Franzoni, John Logan ve William Nicholson'ın yaptığı 2000 yılı İngiliz–Amerikan ortak yapımı epik ve tarihsel drama temalı film. DreamWorks Pictures ve Universal Pictures'ın ortaklaşa yayımladıkları bir filmdir. Bu akşam Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak aksiyon macera filmi konusu ve oyuncuları ile oldukça merak ediliyor. Peki, Gladyatör filmi konusu ne? Gladyatör filmi oyuncuları kimler?

Gladyatör, yönetmenliğini Ridley Scott'ın, senaristliğini David Franzoni, John Logan ve William Nicholson'ın yaptığı 2000 yılı İngiliz–Amerikan ortak yapımı epik ve tarihsel drama temalı film. DreamWorks Pictures ve Universal Pictures'ın ortaklaşa yayımladıkları bir filmdir. Bu akşam Show Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak aksiyon macera filmi konusu ve oyuncuları ile oldukça merak ediliyor. Peki, Gladyatör filmi konusu ne? Gladyatör filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

GLADYATÖR FİLMİ KONUSU NE?

General Maximus'un imparatorluk içerisinde yükselmesi karşısında kıskançlığa kapılan tahtın varisi Commodus, general ile ailesinin derhâl öldürülmesi emrini çıkarır. Ölümden zor kurtulan Maximus'u artık kölelik yaşamı beklemektedir. Arenaya gönderilerek orada bir gladyatör olarak eğitilir. Yıllar sonra Roma'ya geri döndüğünde tek bir amacı vardır. Yeni İmparator Commodus'u öldürerek karısıyla oğlunun katledilmesinin intikamını almak...

Maximus arenalarda geçen yılları boyunca çok önemli bir gerçeği öğrenmiştir. İmparatorun gücü ne kadar fazla olursa olsun halkın iradesi ondan çok daha güçlüdür ve intikamını alabilmenin tek yolu imparatorluğunun en büyük kahramanı olabilmekten geçmektedir.

Roma'daki büyük Colloseum Arenası'nın tam ortasında durmakta olan Romalı gladyatör, bakışları imparatorun locasına dikilmiş hâlde kararı beklemektedir. Yaşamın ve ölümün gücünü elinde bulunduran imparatorun baş parmağı havaya kalkmış durumdadır. Ucunun aşağıya dönmesiyle birlikte imparatorluğun acımasız yasaları işleyecek ve yendiği rakibini öldürmesi için gladyatöre gerekli sinyali vermiş olacaktır.

GLADYATÖR FİLMİ OYUNCULAR VE KARAKTERLER

• Russell Crowe: Maximus Decimus Meridius

• Joaquin Phoenix: Commodus

• Connie Nielsen: Lucilla

• Richard Harris: Marcus Aurelius

• David Hemmings: Cassius

• Derek Jacobi: Gracchus

• Djimon Hounsou: Juba

• David Schofield: Falco

• John Shrapnel: Gaius

• Tomas Arana: Quintus

• Ralf Moeller: Hagen

• Oliver Reed: Proximo

• Tommy Flanaga: Cicero

• Sven-Ole Thorsen: Tigris

• Spencer Treat Clark: Lucius

GLADYATÖR FİLMİ KÜNYESİ

Gladyatör, yönetmenliğini Ridley Scott'ın, senaristliğini David Franzoni, John Logan ve William Nicholson'ın yaptığı 2000 yılı İngiliz–Amerikan ortak yapımı epik ve tarihsel drama temalı film. DreamWorks Pictures ve Universal Pictures'ın ortaklaşa yayımladıkları bir filmdir. Oyuncular, başroller Russell Crowe ve Joaquin Phoenix; Connie Nielsen, Ralf Möller, Oliver Reed (son rolünde), Djimon Hounsou, Derek Jacobi, John Shrapnel ve Richard Harris'tir. Filmde Russell Crowe, babası İmparator Marcus Aurelius'u boğarak öldüren Commodus'un düşmanlığını kazanan Romalı general Maximus Decimus Meridius'u canlandırmaktadır.