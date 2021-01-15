Gizlilik sözleşmesiyle tartışılan WhatsApp'a ağır darbe! BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gizlilik sözleşmesiyle tartışılan WhatsApp'a ağır darbe! BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştı

15.01.2021 08:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:12

Milyonlara dayattığı güvenlik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları büyük ilgi görmeye başladı. Son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaşan BiP gibi platformların keşfiyle de kullanıcılar WhatsApp'ı telefonlarından sildi.

WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne tepki gösteren kullanıcılar, yerli anlık mesajlaşma uygulamaları BiP'e akın etti. Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BiP'in, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştığı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildiği açıklandı.

Platformun kullanıcılara, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, 'acil durum butonu', 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi özellikler sunuyor. Ayrıca BiP'te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor.

Gizlilik sözleşmesiyle tartışılan WhatsApp'a ağır darbe! BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştı

UYGULAMA MARKETLERİNDE ÜST SIRADA

Açıklamanın devamında, son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BiP, uygulama marketlerinde Ücretsiz En Popüler ve Trend Olanlar kategorisinde üst sıraya taşındı. BiP, 50 milyonun üzerinde indirme ve 1 milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. BiP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor denildi.

KULLANICILARIMIZIN HASSASİYETLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Operatör bağımsız 192 ülkede kullanıma sundukları BiP'in sadece ülkemizde değil Pakistan, Hindistan, Almanya, Suudi Arabistan'da kullanıldığını, bu ülkelerde günlük 1.5 milyona yakın kullanıma ulaştıklarını ve bu durumdan ötürü büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Turkcell olarak yıllardır Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler" diye konuştu.

Gizlilik sözleşmesiyle tartışılan WhatsApp'a ağır darbe! BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştı
Haber Yorumları (3)
PSİKOLOG: Bip indirdiyseniz fislendiniz hayırlı olsun
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
VATANDAŞŞŞ: Sen kendine bak çok bilmiş psikolog
Yayından Kaldır
AYNEN: Yav he he
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Donald Trump İlker Başbuğ Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gizlilik sözleşmesiyle tartışılan WhatsApp'a ağır darbe! BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştı - Haberler Teknoloji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 08:32:28. #1.15#
title