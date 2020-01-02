Gizem Zor ünlüleri ağırlamaya devam ediyor

02.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:21

Rox Kapadokya otel birçok ödül alarak Nevşehir Kapadokyanın en güzel en kaliteli ve en romantik otellerinden birisi oldu. 3 sene üst üste dünyanın en manzaralı oteli seçildi.



Rox otel Kapadokyanın Uçhisar kalesinin dibinde olup balon ile uçuşlarda sizlere eşsiz manzara sağlıyor. Otel aynı zamanda Dünyanın en kültürel oteli ödülüne de layık görüldü. Türkiye'de de birçok ödül alan bu otel son olarak Türkiye'nin en romantik oteli ödülüne layık görüldü. Ödüllü otelde birçok yabancı ve yerli ünlü isimlerde konaklıyor.



Gizem Zor Türkiye'den ve Dünya'dan birçok ünlü ismin Kapadokyadaki otellerine geldiğini belirterek yeni yıl ile birlikte bu sayının oldukça yükseldiğini dile getirdi.



Sadece Türkiye değil, tüm dünyadaki sayılı güzelliklerden biri olarak kabul edilen Kapadokya, dört mevsim tatil yapılabilecek bir yer olarak dikkat çekiyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA