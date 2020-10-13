Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu
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Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu

13.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:59

Bursa'da renkli kişiliğiyle öne çıkan köy muhtarı, kimseyi muhtar olduğuna inandıramıyor. Köyün sokaklarında şarkı söyleyerek gezen köy muhtarının haberlerinin ardından gördüğü yoğun ilgi sosyal medyada fenomen olmasını sağladı.

Rengarenk giyinen, şarkı söyleyen ve yaptığı programlarla on binlerce izleyiciye ulaşan muhtar çok seviliyor. Göksel Noca, "Sen ne iş yapıyorsun" diyenleri köy muhtarı olduğuna bir türlü inandıramıyor. Köyün sokaklarında şarkılar söyleyerek gezen muhtarı köylüler çok sevip sayıyor. Bilhassa Gemlik ilçesine gittiğinde ilgi ve sevgiden sokaklarda yürüyemiyor. Evli ve 2 çocuk babası Noca, muhtarların kurduğu koroda da şarkı söylüyor.

"RENKLİ BİR KİŞİLİĞİM VAR"

Muhtar olduğuna kimseyi inandıramadığını ifade eden Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "Muhtar olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Köylülerin teklifiyle muhtar oldum, şu an üçüncü dönemim. Renkli bir kişiliğim var. Hayatımda, evimde de böyleyim. Her gittiğim yere de bunu yansıtıyorum.

Giyimiyle dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu

'MUHTAR FİRARDA' DİYE PROGRAMI VAR

İlçede yerel bir internet sitesi var, orada 'Muhtar firarda' diye program yapıyorum. Program çok beğenilip takip ediliyor. Muhtar arkadaşların kurduğu koroda şarkı söylüyorum. 'Siz muhtarmışsınız, nerenin muhtarısınız?' diye soranlara, şaka yollu, 'Etiler muhtarıyım' diyorum. Kimse muhtar olduğuma inanmıyor. 'Böyle muhtar olmaz' diyorlar" şeklinde konuştu.

Giyimiyle dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu

SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLDU

Renkli kişiliği ile dikkat çeken Göksel Noca'nın tarzı ve tavırları sosyal medyada da ilgi gördü. Haberleri yapılan neşeli muhtar kısa sürede fenomen oldu.

Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu
Haber Yorumları (4)
KUKARİ BADİ: Muhtoş bey diyeceksiniz
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BY Dİ: hey ssenin gözlüğüne
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VATANDAŞ: Bursalı normal
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