Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler
Haberler » Magazin » Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler - Magazin

Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler

Büyüleyici sahnesi ve kusursuz performansıyla günümüzün en iyi keman sanatçılarından biri olarak gösterilen Giselle Tavilson, dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore'a benzerliğiyle şaşırttı

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41
Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler

'ta Downtown Otelde için dizayn edilen 15 bin adet gül ile süslenen lobide çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Tavilson'u takipçileri ince uzun yüzü, gözleri ve gülüşüyle 'a benzetti.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler