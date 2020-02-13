Giselle Tavilson'u bakın kime benzettiler

13.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:41

New York'ta Downtown Otelde Sevgililer Günü için dizayn edilen 15 bin adet gül ile süslenen lobide çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Tavilson'u takipçileri ince uzun yüzü, gözleri ve gülüşüyle Demi Moore'a benzetti.



