Girmeye korktukları barajın üzerinde yağmur duasına çıktılar

Sivas'ın Ulaş ilçesinde vatandaşlar, geçmişte yüzmeye korktukları Karacalar barajının üzerinde yağmur duası ettiler.

Ülke genelinde etkili olan kuraklık nedeniyle birçok baraj ve göl suları çekilerek kuruma noktasına geldi. Sivas'ın Ulaş ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan Yapalı köyünde bulunan Karacalar barajının suyu da metrelerce geriye çekildi. Karacalar barajı, kuraklığın ve yanlış tarımsal sulamanın etkisiyle yok olma noktasına geldi. Yapalı köyünde vatandaşlar, suların çekildiği Karacalar barajında yağmur duası ettiler. Köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önceki yıllarda yüzmeye korktukları barajın üzerinde yürüyerek yağmur duasına çıktılar. Yağmur duasının ardından, bölgede bulunan ve baraj suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan mezarların başında da dualar edildi.

Yapalı Köyü Muhtarı Selami Alkın, suların çekilmesiyle baraj havzasında gezinebildiklerini belirterek, "Barajımız 2004 yılında yapılmaya başlandı, 2008'de inşaatı tamamlandı. O günden bu güne kadar doluyordu. Bu yıla kadar hiçbir zaman böyle kuraklık olmamıştı. Bu yıl, havaların yağışsız gitmesiyle su oldukça çekildi. Bu gün yağmur duamızı yaptık, mezarlarımıza giderek duamızı ettik. Geçmişte Küçükyapalı mezramıza kadar geliyordu. Çok su vardı. Yüzmek dursun, dalgalardan yanına bile yaklaşamıyorduk. O derece suyumuz vardı. Bu gün biraz pervasızca sulamadan dolayı birazda kuraklıktan dolayı barajımız bu hale geldi. Şimdi su havzasında istediğimiz gibi gezebiliyoruz. Çok fazla su kalmadı" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı