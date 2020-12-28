Girişimci Zeruj kimdir? Zehra Özkaymaz Instagram hesabı ne?

Muhafazakar giyim dendiğinde akla gelen isimlerden biri olan Zeruj, yaptığı paylaşımlarla ve yer aldığı projlerle dikkatleri çeken isimlerden biri olmaya devam ediyor. Peki, Girişimci Zeruj kimdir? Zehra Özkaymaz Instagram hesabı ne?

Muhafazakar giyim bloggerları arasında isminden sıkça söz ettiren ve büyük başarılara imza atan Zeruj, geniş takipçi kitlesine ulaşarak festivaller de düzenleyen Zeruj Zehra Özkaymaz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

ZERUJ KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Zeruj adıyla bilinen Zehra Özkaymaz, 1980 yılında dünyaya geldi. İki çocuk annesi olan Zeruj, İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunudur. Kariyerine turizm sektöründe başladıktan sonra sosyal medyada paylaşımlar yapmaya başladı. İlk gönderilerinde kuzeni ile eğlenceli anılarına yer veren Zeruj, sosyal medyaya eğlenceli bir adım atmıştır.

Girişimci kadınlar arasında önemli bir yere sahip olan Zeruj, oluşturduğu kimliğiyle ev kadınlarına, muhafazakar genç kadınlara ulaşarak yepyeni bir ortam sağlamıştır. Düzenlediği kermesler, organizasyonlar ve giyim festivallerinde binlerce insanı bir araya getirebilmiştir.

İş hayatında başarılı olan girişimci Zeruj, bir yılda 150'den fazla tasarımcı ile çalışarak yüzbinlerce insana ulaşmayı başaran bir isimdir. Türkiye'nin yanı sıra Arap ve Ortadoğu dünyasıyla da işbirlikleri yapan Zehra Özkaymaz, kadın kadına dayanışma ilkesine değer vererek geliştiğini ifade ediyor.

Kadınların yüklerine yardımcı olmak istediğine dair yaptığı açıklamaları destekler nitelikte ise festivallerde özellikle çocuklu kadınlara sunduğu seçenekler öne çıkıyor. Annelerin çocuklarını rahatlıkla bırakabileceği oyun alanlarını da ziyaretçilerine sunuyor.

Zeruj amacını şu cümlelerle dile getiriyor; "Globalleşen ve internetin hakim olduğu dünyada ev hanımlarını, gençleri ve çocukları ortak keyifli vakit geçirme adresinde buluşturmak".

ZERUJ NE DEMEK?

Zehra Özkaymaz resmen adı yerine kullandığı ve tüm organizasyonlarına verdiği "Zeruj" kelimesinin anlamını da kendisi açıklıyor. Zeruj, sevgi, hoşgörü, kardeşlik, renk ve kadın anlamlarına geliyor.

ZEHRA ÖZKAYMAZ INSTAGRAM HESABI NE?

Sosyal medyanın aktif kullanımına dikkat çeken isimlerden biri olarak Instagram hesabında pek çok işbirliği yaparak takipçi sayısını artırmaya devam ediyor. Zeruj adıyla bilinen Zehra Özkaymaz, Instagram hesabını zeruj kullanıcı adıyla kullanıyor.