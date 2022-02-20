GİRİŞİ ÇAKIL TAŞLARIYLA DOLAN LİMANDA BAKANLIK TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI

ŞARKÖY, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki Hoşköy Balıkçı Limanı girişi dereden sürüklenen çakıl taşlarıyla doldu. Girişi taşlarla dolan limanı kullanamaz duruma gelen balıkçıların başvurusu üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limana 2 gemi ve 7 kişilik ekip göndererek, çakıl taşlarını temizleme çalışması başlattı.

Şarköy'e bağlı Hoşköy Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 55 balıkçının kullandığı liman girişi yaklaşık 3 yıl önce çakıl taşları ile doldu. Daha önce kullanılan ancak çevreyi kirlettiği gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan çakıl ocağındaki çakıllar, dere sularıyla birlikte geldiği limanın girişini doldurdu. Taşlar nedeniyle birçok tekne altlarını sürtmesi nedeniyle hasar görürken, büyük tekneler ise farklı limanlara yöneldi.

Limanı kullanamaz hale gelen ve avlanmaya çıkamayan balıkçıların bağlı bulunduğu Hoşköy Su ürünleri Kooperatifi, sorunun giderilmesi için Şarköy Kaymakamlığı ve valiliğe başvurdu. Başvuru üzerine devreye giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, İstanbul Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği'ne bağlı 7 kişiden oluşan personel ile Kazar 5 ve DLH Kum 2 gemilerini gönderdi. Hoşköy'e gelen gemiler, liman girişinde temizlik çalışması başlattı. İş makineleri ile limanın girişinde 4 metre derinlikten alınan çakıl taşlara gemilere yüklenerek, Uçmakdere'nin 30 mil açığında denize boşaltılıyor.

'TEKNELER GİREMİYORDU'

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, limandaki temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Kılınçkaya, balıkçılar için büyük sıkıntı olan liman girişindeki çalışmanın başladığını ve yaklaşık 1 ay süreceğini belirterek, Göreve başladığımda ilk gezimi Hoşköy mahallemize yapmıştım. Burada balıkçılarımız bana sıkıntılarını ve problemlerini dile getirdiler. Nedir problem dediğimde, Höşköyümüz de balıkçı barınağında denizin içindeki dalgalardan dolayı girişte birikintiler olduğu bunun iki ve üç yılda dolduğu ve balıkçılarımız açısından önemli olduğu için temizlenmesi sorunun ortadan kalkması isteniyordu. Kolay değil, büyük maliyet içeriyor. Muhtarlığımız ve su kooperatifimiz çalışma yaptılar ve ilgili yerlere birlikte başvurduk. Valiliğimiz başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Meclis başkanımızın özellikle bu konuda çok katkıları var. Bu aşamaya geldik. Gerçekten bu balıkçılarımız için olmazsa olmazıydı. Kapandığı zaman buraya tekneleriyle giremiyorlardı. Teknelerine büyük zarar veriyordu. Bunun önüne geçmiş olduk. Bu bir defa temizleme ile olmuyor, periyodik şekilde yapmak gerekiyor. İki yılda hemen doluyor, buna iki yıldır da uğraşıyorduk. Buna şükür balıkçılarımız için hayırlısı olsun diye konuştu.

'BURASI KAPANIRSA BİTERİZ'

Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çiçek, yapılan çalışma ile mutlu olduklarını belirterek, Giriş ve çıkışlarımız çok kötüydü ve teknelerimiz hasar görüyordu. Kaymakamımızın yardımıyla bu iş başlatıldı. Halk olarak, balıkçı olarak bu çalışmanın böyle olması bizi çok mutlu etti. Kazancımız inşallah daha iyi olur dedi. 25 yıldır balıkçılık yapan Savaş Keskin, Limana giremiyorduk. Çakıllar bizim limanımızı kapattı. Girip, çıkarken teknelerimiz hasar görüyordu. Şimdi limanımızı açmaya geldiler. Çok güzel oldu. Bu Hoşköy'ün yüzde 80'i balıkçılıkla geçiniyor. Bu limana kapandığı zaman bizim her şeyimiz biter. Allah razı olsun, geldiler açmaya, bu bizim her şeyimizdi. Şimdi açılıyor ve bizde bundan çok mutluyuz dedi.