Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, İzmir, Güncel

Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı İzmir'e giriş yapılan Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

04.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:43
Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı İzmir'e giriş yapılan Sabuncubeli Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunanların giriş-çıkışlarına izin verilirken, diğer araçlar geri gönderildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısından sonra 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurmasının ardından, İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı İzmir il sınırlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Yasağın duyurulmasının ardından, gitmek istediği şehre doğru araçlarıyla yola çıkan birçok vatandaş, Bornova ilçesindeki Sabuncubeli Tüneli önünde denetimlerde bulunan polis ve jandarma ekipleri tarafından, Manisa'ya ulaşamadan geri gönderildi.

Gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunanların araçlarının geçişlerine izin verildi. Eldiven ve maske gibi kişisel önlemlerini alan ekipler, araçlardaki sürücüler ve yolcuların ateşlerini de ölçtü.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Giriş çıkışların yasaklandığı İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 12:14:11. #1.15#
title