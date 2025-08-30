Gırgıriye'de Şenlik Var filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gırgıriye'de Şenlik Var filmi ne zaman, nerede çekildi?

Komedi unsurlarıyla dikkat çeken Gırgıriye'de Şenlik Var, sinemadaki başarısından sonra bu kez TV ekranlarında seyirciyle yeniden buluşuyor. Ekran başına geçecek izleyiciler için "Filmin ana hikâyesi neyi anlatıyor, özetinde hangi olaylara yer veriliyor ve başlıca rollerde kimler bulunuyor?" soruları merak konusu oluyor.

GIRGIRIYE'DE ŞENLIK VAR FİLMİ KONUSU

Sulukule'de yaşam, aynı anda üç çiftin nikâh masasına oturduğu görkemli bir düğünle başlar. Güllüye (Gülşen Bubikoğlu), annesi Sabahat (Perran Kutman), dayısı Bekir (Şemsi İnkaya), Bayram (Müjdat Gezen), babası Emin (Münir Özkul), kız kardeşi Sevim (Ayşen Gruda) ve halası Zekiye'den (Adile Naşit) oluşan iki farklı aile arasında, Güllüye ile Bayram, Sevim ile Bekir, Emin ile Sabahat evlenmiştir. Ancak bu yeni evliliklerin ardından evsiz kalan aile, çareyi Sabahat'ın kapısını çalmakta bulur. Fakat Sabahat'i ikna etmenin yolu, para bulmaktan geçmektedir.

Ne Bayram'ın tekrar ayı oynatmaya, ne Zekiye'nin bohçacılığa, ne de Güllüye'nin çiçekçiliğe dönmeye niyeti vardır. Çözüm arayan aile bireyleri, kadınların altınlarını satması ve erkeklerin sağdan soldan borç bulmasıyla "Gırgıriye Saz Salonu" adını verdikleri kendi meyhanelerini açarlar. Bu eğlenceli maceraya hapisten çıkan Zekiye'nin eski sevgilisi Duman Haydar (Şener Şen) da katılır. Ancak kötü niyetli bir meyhaneci, Güllü'yü şarkıcı olarak transfer etmeye çalışırken, Banker Dursun da ona göz koyar. Bayram'ı devre dışı bırakmak için kumpas kuran Dursun, sonunda planı ortaya çıkınca yakayı ele verir. Filmin finalinde garson kılığındaki polisler, düzenbazların oyununu bozar.

GIRGIRIYE'DE ŞENLIK VAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Münir Özkul – Emin

• Adile Naşit – Zekiye

• Şemsi İnkaya – Bekir

• Şener Şen – Duman Haydar

• Bilge Zobu – Banker Dursun

• Nevzat Açıkgöz – Komiser

• Yüksel Gözen – Gazino Sahibi

• Yavuz Şeker – Muharrem

• Ahmet Turgutlu

• Azize Ökçü – Binnaz

• Mahmut Elifi

• Muzaffer Cıvan – Oktay

• Tunç Başaran – Gazino Müşterisi

• Yaman Okay – Kudret Karadağ (seslendirme)

• Yadigar Ejder – Gazino Müşterisi

• Kudret Karadağ – Gazino Müşterisi

• Damla İra

• Müjdat Gezen – Darbukacı Bayram

• Perran Kutman – Sabahat

• Çetin Başaran – Sarhoş

• Garibe Gündem – Ebe

• Arap Celal – Esrarcı

• Ali Demirel – Polis

• Tevfik Şen – Polis

• Yaşar Güner – Gazino Çalışanı

• Gülşen Bubikoğlu – Güllüye

GIRGIRIYE'DE ŞENLIK VAR FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, 1981 yılında çekilmiştir. Çekimlerin büyük bölümü İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Sulukule semti ve çevresinde yapılmıştır. Yapımda, Sulukule'de yaşayan iki ailenin birbirine dolanan hayatları ve yaşadıkları eğlenceli olaylar anlatılmaktadır.