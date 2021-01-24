İhtiyar delikanlı 50 yıllık ahşap kayaklarıyla karlı tarlalarda kayak keyfi yapıyor

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 67 yaşındaki Mehmet Yerlikaya, 50 yıldır evinde sakladığı ahşap kayak takımlarıyla karla kaplı eğimli tarlalarda kayak yapmanın keyfini sürüyor.

Yaz aylarını ilçenin Tamzara Mahallesi'nde geçiren Yerlikaya, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kışları yaşadığı İstanbul'a dönmedi.

Kentte etkili olan kar yağışı ile 1976 yılında rafa kaldırdığı ahşap kayak takımlarını çıkaran Yerlikaya, mahallesinde ekili olmayan eğimli tarlalarda kayak yapmaya başladı.

Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl memleketi Şebinkarahisar'da kayak yaparak eski yılları yeniden yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 50 yıldır kış aylarını İstanbul'da geçirdiğini belirten Yerlikaya, "Bu kayak takımı 1976 yılında sağlam olması için gürgen ağacından yapıldı. O zamanlar Şebinkarahisar'da yaşıyordum. Ancak daha sonra iş nedeniyle İstanbul'da yaşamaya başladım. O yıldan sonra sadece yaz aylarında geldiğim için kayma şansımız olmuyordu." dedi.

Yerlikaya, bu yıl salgın nedeniyle İstanbul'a gidemediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ben de yaklaşık 50 yıldır evimde gözüm gibi baktığım ahşap kayak takımlarımı yeniden gün yüzüne çıkarmak istedim. Pandemi bizi burada bıraktı. Ben de bunu fırsata çevirdim. Tekrar ahşap kayak takımlarıma kavuşma fırsatım oldu."

Kayarken eski günleri hatırladığını, geçmiş günlere özlem duyduğunu dile getiren Yerlikaya, "O günler çok güzeldi. Şimdi maalesef gençler de kalmadı. Ben de bu nostaljiyi yeniden yaşamak için bugünlere kadar sakladığım kayak takımlarımla buraya kaymaya geldim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles