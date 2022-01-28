Giresun ve Gümüşhane'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Giresun ve Gümüşhane'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı

AA, Muhammet Çelik - Güncel
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Giresun ve Gümüşhane'de 148 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (AA) - Giresun ve Gümüşhane'de kar nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da aralıklarla etkisini sürdüren yağış dolayısıyla merkez ve Espiye ilçesinde 7'şer, Alucra ve Dereli'de 17'şer, Görele'de 16, Yağlıdere'de 15, Şebinkarahisar'da 10, Bulancak'ta 8, Çanakçı ve Tirebolu'da 6'şar, Keşap'ta 5, Güce'de 3, Çamoluk ve Pipariz'de 2'şer, Doğankent ilçesinde de 1 olmak üzere 122 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Gümüşhane'de de kar etkisini sürdürüyor.

Merkez ve Torul'da 5'er, Kürtün'de 10, Şiran'da 4 ve Kelkit ilçesinde 2 olmak üzere 26 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, 56 personel ve 27 araçla kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

AA / Muhammet Çelik - Güncel

Şebinkarahisar, Gümüşhane, Giresun, kar, Güncel, Haber

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