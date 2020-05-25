Giresun Valiliği yaylada mahsur kalan çobanların imdadına yetişti Giresun'un yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanların imdadına Giresun Valiliği yetişti.

Giresun'un yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çobanların imdadına Giresun Valiliği yetişti. Kar nedeniyle kapanan yolları açılmasının ardından mahsur kalan çobanlara ulaşıldı ve koyunlara yem götürüldü.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Dereli ilçesi Karagöl Yaylasında bulunan çobanlar ve yaklaşık 4 bin koyun mahsur kaldılar. Çobanların yetkililerden yardım istemesi üzerine Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları altında zorlu bir mücadelenin ardından bölgeye intikal eden ekipler, Karagöl yaylasında bağlı Kağnal ve Avşar obasında mahsur kalan çobanlara ve sürüye ulaştılar. Jandarma ve İl Özel İdare ekipleri, Kağnal obasında yaklaşık 3 bin koyun ve Avşar obasında da bin koyundan oluşan sürüyle, Samsun ve Tokat ilinden geldiği öğrenilen toplam 14 çobana ulaştılar ve yaylaların yollarını açarak çobanlara yem temininde bulundular.

Yardım isteği yerine getirilen ve koyunları için yem temin edilmesinden memnun olduklarını ifade eden çobanlar "50 yıldır bu yaylalardayız şimdiye kadar hiç böyle bir durum ile karşılaşmadık. Hava durumuna göre birkaç gün daha kar yağışı olacağı gözüküyor. Yardım gelmemesi halinde koyunlarımızın telef olmasından endişe ediyorduk" dedi.

Ayrıca çobanlar, zorda kaldıklarına dair haberi öğrenir öğrenmez verdiği talimatla kendilerine yardım ulaştıran Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'na ve yardıma gelen ekiplere teşekkür ettiler. - GİRESUN

Kaynak: İHA