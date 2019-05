Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü Yılmaz Can devraldı

Yükseköğretim Kurulunca Giresun Üniversitesi (GRÜ) Rektörlüğüne vekaleten atanan Prof. Dr. Yılmaz Can, görevine başladı.

Prof. Dr. Cevdet Coşkun'un istifasıyla boşalan GRÜ Rektörlüğü için devir teslim töreni düzenlendi. Yılmaz Can, görevini Coşkun'dan devraldı.

Can, burada yaptığı konuşmada, Coşkun'a üç yıllık süre zarfında üniversiteye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Doğduğu ve büyüdüğü şehir olan Giresun'a hizmet etme gayretini her zaman taşıdığını dile getiren Can, "Beni tanıyanlar bilirler, kavgadan yana değilim. Kavganın ve çatışmanın olduğu yerde üretkenliğin olmadığını biliyorum. Güzellik ve iyilik üreten, dürüst ve namuslu olan herkesle yol yürümeye hazırım. 2012 yılında ayrıldığım bu üniversiteden kaldığım yerden inşallah devam edeceğim." dedi.

Coşkun ise Can'a yeni görevinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Giresun Üniversitesi açısından yeni bir dönemin başlangıcı. Sağlık sorunlarım gerekçesiyle sunduğum istifamın YÖK tarafından kabul edilmesinin ardından değerli hocamız Prof. Dr. Yılmaz Can gelen resmi yazıyla Giresun Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı. Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde üniversitemizin bir adım daha ileri gitmesi noktasında bir öğretim üyesi olarak üniversitemiz için çaba sarf etmeye devam edeceğim."

Yılmaz Can'ın daha önce GRÜ'de rektörlük yapmış, Giresunlu olan, üniversiteyi ve idareciliği bilen tecrübeli bir akademisyen olduğunu anlatan Coşkun, "Kendisinin bu görevi layıkıyla yapacağından kuşku duymuyorum. Bundan sonra da iş birliğine hazır olduğumu bildirmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Prof. Dr. Yılmaz Can hocama hayırlı olsun diliyorum." diye konuştu.

Tören sonrası Can ve Coşkun, birbirlerine çiçek takdim etti.

Törene üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Kaynak: AA