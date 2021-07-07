Giresun Millet Bahçesi'nin yapım ihalesi yarın gerçekleştirilecek
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Giresun Millet Bahçesi'nin yapım ihalesi yarın gerçekleştirilecek

Giresun Millet Bahçesi'nin yapım ihalesi yarın gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Atatürk stadının yerine yapılacak Giresun Millet Bahçesi'nin ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Atatürk stadının yerine yapılacak Giresun Millet Bahçesi'nin ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, millet bahçesinin, şehir merkezinde yeni bir yaşam alanı oluşturacağını belirtti.

Giresunlulara verdikleri sözü yerine getirdiklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2018 tarihinde vermiş olduğu talimatla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından çalışmalar başlamış olup TOKİ tarafından yapılacak millet bahçemizde, imar düzenlemeleri, etüt, proje çalışmaları derken nihayet sona yaklaştık. Yarın gerçekleştirilecek ihale sonrasında hızlıca yer teslimi yapılacak ve yüklenici firmanın inşaat işlerine başlaması sağlanacaktır."

Öztürk, Giresun'un, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir yaşam alanına kavuşmuş olacağına vurgu yaparak, "Bu proje ile Giresun'umuzun marka değerinin yükselmesi yanında, yeşil Giresun'umuzun sıfatına yakışır bir bahçe olacak. Giresun'umuza böyle dev bir projeyi kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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