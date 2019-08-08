GİRESUN KAMYONETİN KASASINI AHŞAP EV MONTE ETTİ, YAYLALARI GEZİYOR

08.08.2019 11:48

Karadeniz yaylalarında sıkı denetimler sonucu yeni yapılar inşa edemeyenler, ilginç çözüm yolları deniyor. Giresun'un Dereli ilçesinde yaylada ev yapmak isteyen Kenan Bayraktar, yapılaşma yasağı engeline takılınca inşa ettiği çatısı olan 15 metrekarelik ahşap yapıyı, kamyonetin kasasına monte ederek yaylaları geziyor.

Dereli ilçesinde yaşayan Kenan Bayraktar, yaylalarda sıkı denetim sonucu yeni ev yapamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Belediyenin yıkım ekiplerinden kaçırmak için gecekondusunu tekerlekli olarak inşa eden vatandaşın hikayesinin anlatıldığı Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filminden esinlenen Bayraktar, kamyonetinin kasasına inşa ettiği 15 metrekarelik ahşap evi monte etti. Kamyonetle yaylaları dolaşan Bayraktar, çay evine dönüştürdüğü yapıda çay satarak kazanç elde ediyor. Yaklaşık 15 bin liraya yaptığı evi Kulakkaya yaylasına götüren Bayraktar'ın yapısı ilgi odağı oldu.

'ŞİMDİ TÜM YAYLALAR BENİM OLDU'

Yaylada bir ev hayali kurduğunu, ancak buna izin çıkmadığını anlatan Kenan Bayraktar Yaylada ev yapamıyordum. Şimdi tüm yaylalar benim oldu. Hem geziyorum hem çay satıyorum. Yayla yayla gezmeyi düşünüyorum. Görenlerin çok ilgisini çekiyor, olumlu tepkiler alıyorum. Bu ilgi benim de hoşuma gidiyor. Görenlerin çok ilgisini çekiyor, olumlu tepkiler alıyorum. Genelde 'Kemal Sunal filmini çok mu izledin' diye soran var. Kemal Sunal filminde vardı böyle şey. Bunun yapımı yaklaşık 15 bin liraya mal oldu. Yaylalara beton bina yapmak tamamen yasak. Ben de arabanın üzerine bunu yaparak çözüm buldum dedi.

Kamyonet evle yayla yayla gezmeyi düşündüğünü de belirten Kenan Bayraktar, evi gören herkesin cep telefonuyla fotoğrafını çektiğini ve sosyal medyada paylaştığını, gösterilen bu ilgiden de memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Yaylada kamyonet üzerindeki evi gören Cemil Öner, Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık çok güzel yapmışlar. Kamyonetle istediği yere gider, buraya renk kattı. Kulakkaya yaylasında kalmasını istiyoruz. Her hafta sonu turlar geliyor buraya, eve ilgi gösteriyorlar, biz de memnunuz dedi.

'AHŞAP İÇİNDE BÖYLE EV GÖRMEK GÜZEL'

Yaylaya gelen Zeki Tatar ise, Kemal Sunal'ın filmlerinde gördüğümüzü burada doğayla iç içe görüyoruz. Bu kadar beton içinde seyyardan ahşap içinde böyle ev görmek güzel. Özellikle fotoğraflarını çektim, Fransa'da ve Almanya'daki arkadaşlarıma gönderdim. Sırf bu arabayı görmek için buraya yaylaya geldim, çok da hoşuma gitti şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA