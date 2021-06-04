Giresun'dan Zonguldak'a tayini çıkan Başsavcı Alan'a gazetecilerden ziyaret
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Giresun'dan Zonguldak'a tayini çıkan Başsavcı Alan'a gazetecilerden ziyaret

Giresun'dan Zonguldak'a tayini çıkan Başsavcı Alan'a gazetecilerden ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Giresun'dan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Abdürrahim Alan'a Giresun Gazeteciler Cemiyeti üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Giresun'dan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Abdürrahim Alan'a Giresun Gazeteciler Cemiyeti üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, geçtiğimiz günlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ise Giresun'a atandı. Yaklaşık 4 yıldır Giresun'da görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'a yeni görev yerine atanması nedeniyle Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, Yönetim Kurulu üyeleri ve gazeteciler ziyarette bulundu.

Giresun'da görev yaptığı süre içerisinde yerel basına destek, gazetecilerin doğru bilgi alma konusundaki katkıları nedeniyle Giresun Gazeteciler Derneği adına plaket verilen Cumhuriyet Başsavcısı Abdurarhim Alan, "Giresun'da yaklaşık dört yıl boyunca hizmet verdik basınla uyumlu bir çalışma içerisinde olduk. Herkese adil, tarafsız ve herkese aynı mesafede olacak şekilde görev süremi tamamlamaya çalıştım. İnşallah buna muvaffak olmuşumdur diye düşünüyorum. Giresun basını ve Giresunlu hemşerilerimiz olarak hakkınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Bizim hakkımız helaldir. Giresunlular'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram ise demokrasinin vazgeçilmesi olan adalet ve basın özgürlüğü konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti. - GİRESUN

Giresun'dan Zonguldak'a tayini çıkan Başsavcı Alan'a gazetecilerden ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Giresun'dan Zonguldak'a tayini çıkan Başsavcı Alan'a gazetecilerden ziyaret - Haberler
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