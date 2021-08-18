Giresun'dan Sinop'a 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi
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Giresun'dan Sinop'a 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi

Giresun'dan Sinop'a 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Giresun'dan Sinop'a, valilik öncülüğünde 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Giresun'dan Sinop'a, valilik öncülüğünde 5 tır dolusu yardım malzemesi gönderildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos 2020'de sel felaketi yaşayan Giresun'dan, aynı kaderi paylaşan Sinop'a yardım eli uzandı.

Valiliğin koordinasyonu ile Giresun Belediye Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle toplanan 5 tır dolusu ayni yardım, Batı Karadeniz'de sel afetinden en fazla etkilenen illerden biri olan Sinop'a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından "Giresun Her Zaman Yanınızda" sloganıyla valilik önünde edilen dualarla tırlar Sinop'a uğurlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesine gönderilen yardım tırlarında afetzedeler için acil ihtiyaç malzemeleri bulunduğunu belirten Vali Ünlü, "Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir milletiz. Afetin acısını en iyi bilen illerden biri olarak, Giresun'umuzdan Sinop'a kurduğumuz gönül köprüsü ile içinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu 5 tırı dualarla Valiliğimizden uğurladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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