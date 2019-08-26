Giresun'da yıldızları fotoğrafladılar

26.08.2019 10:54

Giresun Belediyesi tarafından Şebinkarahisar ilçesinde 24-25 Ağustos'ta "Yıldız Fotoğrafçılığı" etkinliği düzenlendi.

Giresun Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFOD) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara, Karayolları Eğribel bakımevi binasında yıldız fotoğrafçılığı eğitimi verildi, Şebinkarahisar Çatalgöl'de fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'un farklı özellikleri ve güzellikleri bulunan bir yöre olduğunu söyledi.

Etkinlikle bu güzelliklerin fotoğraflanmasını hedeflediklerini belirten Demirel, "Biz yıldız fotoğrafçılığı sergisine gittiğimizde bunun aslında bütün Giresun'a, hatta Türkiye'ye yayılması gereken bir hareket olması gerektiğini düşündük ve bugün burada yaklaşık 40 katılımcı birlikte harekete geçiyor." dedi.

Demirel, yıldız fotoğrafçılığı etkinliğinin devam edeceğini ve önemli bir turizm ayağı haline geleceğini kaydetti.

GİFOD üyesi Engin Ayyıldız ise yıldız fotoğrafçılığı etkinliğinin amacına ulaştığını söyledi.

Ayyıldız, devamında geniş kapsamlı projeler planlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şebinkarahisar ilçesindeki havanın güzel olması bizim için de güzel sonuç doğurdu, samanyolu da güzel ve etkiliydi. Atölye çalışması olarak arkadaşların genel olarak memnun olduğunu gördük. Yıldızları kendileri de bizzat görüntülemeleri onlar için güzle bir etkinlik oldu. Çatalgöl Göleti önünde yıldızları fotoğraflayarak güzel bir etkinliğe imza attık."

Kaynak: AA