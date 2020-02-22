Giresun'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Giresun'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Giresun'un Güce ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

22.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:58
Giresun'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

'un ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı köyünde, Yaşar Kara'ya (50) ait tek katlı evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören Kara ailesi, dışarıya çıktı.

Kara ailesinin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar da ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvanı kurtararak, yangına müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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