Giresun'da uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı
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Giresun'da uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

Giresun'da uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'un Bulancak ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bulancak ilçesine bağlı Talipli köyünde gece saatlerinde ineği su kanalına düşen vatandaşın durumu bildirmesi üzerine bölgeye AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi. AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu uçuruma yuvarlanan inek, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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